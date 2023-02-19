Менше оплесків, більше озброєння: Боррель закликав ЄС прискорити постачання військової допомоги Україні

Лютий, 19 в 12:13

Європейський Союз та його країни-члени мають прискорити постачання зброї для України, яка необхідна вже зараз.

Про це 19 лютого, під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський та українці отримують масу оплесків, але недостатньо амуніції.

Зараз дивляться

– Це феномен. Вони потребують меншої кількості оплесків та великих постачань озброєння. Україна бореться, віддаючи найвищу ціну життям, але ця війна відбувається на європейській території, торкаючись нас і маючи глобальний ефект на весь світ, – сказав Боррель.

За його словами, зараз Україна стикається з трьома основними викликами:

авторитет як світового гравця;

стратегічна відповідальність за безпеку та оборону;

взаємодію з партнерами для збереження чи перебудови співпраці з глобальним Півднем.

Цьогоріч Мюнхенська конференція з безпеки, яка проходить у Німеччині 17-19 лютого, присвячена війні в Україні. Російських урядовців на форум не запрошували.