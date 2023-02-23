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Факти / Світ / Світові новини

Війна в Україні може тривати ще рік – Бен Воллес

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Бен Воллес
Фото: Getty Images

Міністр оборони Британії Бен Воллес вважає, що війна в Україні може тривати ще один рік. Таку думку він висловив в інтерв’ю LBC.

Так, у нього запитали, чи зможемо ми побачити, що війна продовжиться ще на 12 місяців.

– Я думаю, що так. Я думаю, що Росія продемонструвала повну зневагу не тільки до життя народу України, але й до своїх власних солдатів, – цитує Воллеса Sky News.

Він додав, що понад 188 тис. російських солдатів загинули або були поранені в результаті “катастрофічного прорахунку” Володимира Путіна. 

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– Коли хтось перейшов межу і думає, що це нормально – чинити так з власним народом, фактично перетворивши армію на м’ясорубку, я думаю, що він не зупиниться, – заявив Бен Воллес.

Нагадаємо, повномасштабне вторгнення Росії в Україну розпочалось майже рік тому, 24 лютого 2022 року. Очікується, що в день річниці російські агресори можуть здійснити ракетну атаку чи піти на інші провокації проти українців. 

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Джерело: УНІАН
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