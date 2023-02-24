Лютий, 24 в 18:35

У Міністерстві закордонних справ Китаю запевнили, що Пекін не планує постачати ударні безпілотники Росії, які країна-агресор могла б використати у війні проти України.

Таким чином у китайському МЗС спростували повідомлення західних ЗМІ, що Пекін веде переговори з Москвою про постачання дронів.

Речник МЗС Китаю Ван Веньбінь запевнив, що його країна дотримується “відповідального підходу” до військового експорту і не продає зброю в зони конфлікту.

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– Китай завжди виявляв розсудливий і відповідальний підхід до військового експорту і не здійснює продаж зброї в зони конфліктів або воюючим сторонам, – наголосив Веньбінь.

Він додав, що “останнім часом було багато дезінформації про китайську сторону” щодо цього.

Коментар китайського МЗС пролунав у відповідь на публікацію німецького видання Der Spiegel, в якій зазначається, що Пекін і Москва ведуть переговори про купівлю 100 ударних безпілотників, які можуть бути доставлені в РФ уже в квітні. Видання стверджувало, що російські військові ведуть переговори з китайською компанією Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology про масове виробництво дронів-камікадзе для Росії.

Цього тижня західні офіційні особи висловили занепокоєння тим, що Китай може надати Росії військову допомогу. Про це, зокрема, заявляв державний секретар США Ентоні Блінкен. За його словами, Пекін розглядає таку можливість. Китай зі свого боку такі плани заперечує.

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, військовий блок також бачить ознаки того, що Китай розглядає постачання військової допомоги РФ.