Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на так званий мирний план Китаю щодо війни в Україні. Генсек нагадав, що довіри до заяв Пекіна немає.

Про це Столтенберг заявив під час пресконференції в Таллінні (Естонія).

Він нагадав, що всього за кілька днів до початку повномасштабної війни в Україні Пекін підписав угоду про партнерство з російським диктатором Володимиром Путіним.

Столтенберг додав, що Кремль зараз готується до нових наступальних операцій проти України, а не до припинення війни.

Генсек висловив думку, що колись війна в Україні, з високою ймовірністю, завершиться за столом переговорів. Проте позиції сторін на таких переговорах безпосередньо залежатимуть від ситуації на полі бою.

Тож союзники зараз мають надавати Україні військову допомогу, щоб Київ мав сильну позицію і припинення війни стало можливим.

Він також повідомив, що НАТО поки що не бачить ознак того, щоб Китай передавав РФ летальне озброєння.

Він нагадав, що Китай є постійним членом Радбезу ООН, а тому несе відповідальність за дотримання Статуту ООН, який РФ порушує своєю агресією проти України.

Що передбачає пропозиція Китаю

МЗС Китаю оприлюднило так званий мирний план із 12 пунктів, у якому виклало власні ідеї врегулювання війни РФ проти України.

Документ має назву Позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні. Він складається з пунктів: повага до суверенітету всіх країн; відмова від “менталітету холодної війни”; припинення військових дій; відновлення мирних переговорів; вирішення гуманітарної кризи; захист цивільного населення та військовополонених; забезпечення безпеки АЕС; припинення “односторонніх санкцій” та інших.

Зокрема, Пекін наполягає, що “безпека регіону не повинна досягатися зміцненням чи розширенням військових блоків”. Ймовірно, це є натяком на розширення НАТО, проти якого виступала РФ та яке Кремль зробив приводом для вторгнення в Україну.

Крім того, Пекін пропонує, щоб після “припинення вогню” Україна та РФ відновили “мирні переговори”. При цьому ні слова не сказано про те, що Росія для початку має вивести свої війська з українських територій.

На ці пропозиції відреагував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Any “peace plan” with ceasefire only and, as a result, a new delimitation line and continued occupation of ???????? territory isn’t about peace, but about freezing the war, ???????? defeat, next stages of ???????? genocide.

???????? position is known – the withdrawal of ???????? troops to the borders of 1991

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 24, 2023