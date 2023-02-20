Лютий, 20 в 15:59

Якщо Китай вирішить підтримати Росію у її повномасштабній агресії проти України, спалахне світова війна.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt. Таким чином він прокоментував можливість надання Китаєм військової допомоги для РФ.

За словами глави держави, офіційний Київ хотів би, щоб Пекін був на боці України.

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– Для нас важливо, щоб Китай не підтримував Росію у цій війні. Насправді я хотів би, щоб він (Китай, – Ред.) був на нашому боці. Однак наразі я не думаю, що це можливо. Проте я бачу можливість для Китаю зробити прагматичну оцінку того, що тут відбувається. Бо якщо Китай об’єднається з Росією, буде світова війна, і я думаю, що Китай це усвідомлює, – наголосив Зеленський.

Президент додав, що поки не бачить ознак військової підтримки Росії з боку КНР.

Зеленський також прокоментував, якими аргументами Київ може переконати Пекін відмовитися від невизначеної позиції. Він нагадав, що Китай свого часу приєднався до Будапештського меморандуму, згідно з яким Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантування безпеки.

– Тоді Китай взяв чітке зобов’язання щодо збереження територіальної цілісності України. Ми мали ці гарантії, – заявив президент.

Зеленський додав, що Китай також міг би взяти участь у реалізації української формули миру, зокрема щодо ядерної безпеки.

– Ядерна безпека – це перше питання, де Китай має відігравати свою роль разом із США та деякими країнами ЄС. Йдеться не лише про гарантію безпеки України, а й усього світу. Тому вони не можуть поводитися нейтрально, як це було досі. Китай має підтримати запропоновану нами формулу миру та виступати за гарантії безпеки… Це питання ядерної безпеки, тому що росіяни взяли під контроль нашу АЕС. Це серйозна загроза, яку ніхто не може відвернути, навіть МАГАТЕ, – пояснив Зеленський.

Заява президента України пролунала на тлі візиту глави МЗС Китаю Ван Ї до Москви. У Кремлі підтвердили факт візиту, однак не стали уточнювати деталей порядку денного. Речник Кремля Дмитро Пєсков не виключив зустрічі китайського високопосадовця з російським диктатором Володимиром Путіним.

Днями державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Китай обговорює можливість надання РФ летальної військової допомоги, яку Кремль може використати у війні проти України. Блінкен попередив, що це “призведе до серйозних наслідків”, зокрема у відносинах між США та КНР. Він додав, що Пекін намагається всидіти на двох стільцях.

У відповідь на це в китайському МЗС оголосили, що США не мають втручатися у відносини Пекіна та Москви.

– Сполучені Штати не в тому становищі, щоб висувати вимоги Китаю… Ми ніколи не допустимо, щоб США вказували пальцем на китайсько-російські відносини чи навіть примушували нас до чогось, – заявили в МЗС Китаю.

Минулого тижня Ван Ї відвідав Мюнхенську конференцію з безпеки, де зустрівся з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Джерело: Die Welt