Лютий, 22 в 13:31

Речник міністерства закордонних справ Китаю Вань Веньбін прокоментував підозри в тому, що Китай розглядає можливість постачати Росії зброю, яку та потім використовуватиме в агресивній війні проти України.

– Сполучені Штати та інші країни НАТО зараз постійно поширюють інформацію про те, що Китай може постачати зброю Росії, що є хитрощами, які були використані і розкриті на початку “української кризи”, – цитує Веньбіна CNN.

Під час свого виступу він сказав, що закликає НАТО “припинити паплюжити Китай необґрунтованими спекуляціями щодо України, відмовитися від старого менталітету холодної війни про гру з нульовою сумою та блоковим протистоянням та припинити розпалювати конфронтацію”.

Крім того, за його словами, США та інші країни НАТО – це “найбільше джерело зброї на полі бою в Україні”.

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Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Китай щодо серйозних наслідків, які матиме передача зброї Росії.

Тим часом голова європейської дипломатії Жозеп Боррель також заявив, що якщо Китай надасть зброю країні-агресору, то він “перетне червону лінію”.

Президент Володимир Зеленський попередив, що якщо Китай об’єднається з Росією, може початись світова війна.