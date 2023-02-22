Пекін відповів на підозри, що Китай постачатиме зброю Росії для війни з Україною
Речник міністерства закордонних справ Китаю Вань Веньбін прокоментував підозри в тому, що Китай розглядає можливість постачати Росії зброю, яку та потім використовуватиме в агресивній війні проти України.
– Сполучені Штати та інші країни НАТО зараз постійно поширюють інформацію про те, що Китай може постачати зброю Росії, що є хитрощами, які були використані і розкриті на початку “української кризи”, – цитує Веньбіна CNN.
Під час свого виступу він сказав, що закликає НАТО “припинити паплюжити Китай необґрунтованими спекуляціями щодо України, відмовитися від старого менталітету холодної війни про гру з нульовою сумою та блоковим протистоянням та припинити розпалювати конфронтацію”.
Крім того, за його словами, США та інші країни НАТО – це “найбільше джерело зброї на полі бою в Україні”.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Китай щодо серйозних наслідків, які матиме передача зброї Росії.
Тим часом голова європейської дипломатії Жозеп Боррель також заявив, що якщо Китай надасть зброю країні-агресору, то він “перетне червону лінію”.
Президент Володимир Зеленський попередив, що якщо Китай об’єднається з Росією, може початись світова війна.