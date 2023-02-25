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Черговий землетрус у Туреччині: магнітуда поштовхів – більше 5 балів

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
землетрус у Туреччині 20 лютого
Фото: Getty Images

У суботу, 25 лютого, у Туреччині стався новий землетрус з магнітудою більше 5 балів. Про це пише турецьке інформагентство Anadolu.

Зазначається, що поштовхи відчули в центральній провінції Нігде, приблизно о 13:27 за місцевим часом. 

Сейсмологи повідомляють, що осередок землетрусу був розташований на глибині близько 7 км. 

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Інформації про можливі жертви, постраждалих та руйнування поки що немає. 

Нагадаємо, у Туреччині відбуваються землетруси починаючи від 6 лютого. Кількість загиблих у Туреччині та в суміжних районах Сирії наближається до 50 тис. осіб, з них близько 45 тис. – на турецькій території. 

Пізніше стало відомо, що регіон здригався від так званих “афтершоків” – повторних поштовхів, деякі з них були доволі потужні. 

Економісти підрахували, що матеріальний збиток від землетрусу перевищив 2,5% турецького ВВП.

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