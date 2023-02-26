Папа Римський може відвідати Київ, проте поки не виникло слушної нагоди

Лютий, 26 в 14:34

Папа Римський Франциск, планує відвідати Київ, але чекає слушної нагоди.

Про це в інтерв’ю American Magazine заявив міністр закордонних справ при Святому Престолі архієпископ Пол Річард Ґаллагер.

За його словами Папа Франциск говорив раніше, що поїде до Києва, лише якщо зможе поїхати й до Москви, але запрошення від Росії ще не надходило.

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– Це ідеальний сценарій Папи, але наразі про це не йдеться. Українці постійно повторюють своє запрошення, але запрошення з Москви не надходить. Я думаю, що папа хоче сказати: “Я хочу відвідати обидві сторони цього конфлікту в той час, коли мій візит матиме ключове значення для розв’язання цієї жахливої війни”. І я вважаю, що на цей момент таких умов і такої ситуації не існує, – заявив Ґаллагер.

Проте у Ватикані не виключають, що можлива поїздка тільки до України.

– Але постає інше запитання, чи буде це ефективним у тому ключі, якого бажає папа від можливого візиту. Я не думаю, що він хоче, щоб візит був просто жестом чи символом, попри те, що візит для підбадьорення людей, виявлення солідарності з ними та співчуття до їхніх страждань має свою цінність, – сказав архієпископ

Ґаллагер зауважив, що Святий Престол підтримує територіальну цілісність України.

Нагадаємо, напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну Папа Римський Франциск закликав до припинення війни, назвавши її абсурдною та жорстокою.

Джерело: American Magazine