Після 15 років дискусії в ООН схвалили угоду про відкрите море

Березень, 05 в 17:52

Держави-члени ООН у Нью-Йорку після кількох днів виснажливих переговорів домовилися про договір про захист відкритого моря, який схвалили на день пізніше від встановленого терміну.

Йдеться про юридично обов’язковий пакт про збереження та забезпечення сталого використання біорізноманіття океану, який обговорювали впродовж 15 років.

Про те, що договір узгоджено, з трибуни зали №2 штаб-квартири ООН сказала президент конференції Рена Лі з Сінгапуру. Пізніше делегати мають ще зібратися, щоб офіційно затвердити текст, але він не буде переглядатися.

Зараз дивляться

— У Сінгапурі ми любимо навчатися, і це була навчальна подорож на все життя, – сказала Лі.

Вона подякувала делегатам за їхню відданість справі та за те, що вони не покидали конференц-залу протягом 48 годин і працювали всю ніч, щоб “завершити справу”.

Історичний договір має вирішальне значення для виконання зобов’язання 30х30, взятого країнами на конференції ООН з біорізноманіття в грудні, захистити третину моря (і суші) до 2030 року.

Без договору ця мета, безумовно, не буде досягнута, оскільки до цього часу не існувало жодного правового механізму для створення природоохоронних зон у відкритому морі. Зараз під захистом перебуває приблизно 10% світового океану.

Охоплюючи майже дві третини океану, що лежить за межами національних кордонів, договір забезпечить правову основу для створення великих морських природоохоронних територій для захисту від втрати дикої природи та розподілу генетичних ресурсів відкритого моря.

Договір передбачає створення Конференції сторін, яка буде періодично збиратися і дозволить державам-членам звітувати з таких питань, як регулювання та біорізноманіття.

Океанічні екосистеми виробляють половину кисню, яким ми дихаємо, становлять 95% біосфери планети і поглинають вуглекислий газ, будучи найбільшим у світі поглиначем вуглецю.

Проте досі фрагментарність і слабке дотримання правил, що регулюють відкрите море, робили цю територію більш вразливою до експлуатації, ніж прибережні води.