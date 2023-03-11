Березень, 11 в 20:47

Іран завершує укладання з Росією договору щодо закупівлі винищувачів Су-35

Про це пише іранське видання IRIB News із посиланням на постійно представництво Ірану в ООН.

Представництво Ісламської Республіки оголосило, що винищувачі Су-35 “технічно прийнятні для Ірану, а після жовтня 2020 року й закінчення дії обмежень Ірану на закупівлю звичайних озброєнь, заснованих на резолюції ООН 2231, контракт на їхню закупівлю був завершений”.

Зараз дивляться

В повідомленні іранських медіа російські винищувачі Су-35 вихваляють та називають “одним з найпотужніших винищувачів четвертого покоління у світі”.

Наразі не повідомляються деталі щодо договору: ані вартість, ані кількість винищувачів, які Росіє може передати Ірану не оголошується.

У повідомленні не вказується, що закупівля відбувається безпосередньо в Росії, але з огляду на те, що для придбання цих літаків необхідне узгодження РФ, а також на те, що Москва є союзником Тегерана, імовірно, йдеться саме про Росію. До того ж у повідомленні державного іранського інформагентства IRNA повідомляється, що раніше “Росія заявляла, що готова продати ці винищувачі Ірану”.

IRIB News додає, що Іран вів переговори про закупівлю винищувачів із кількома іншими неназваними країнами.

Раніше медіа Ізраїлю, посилаючись на свої дані, вказували, що може йтися про 24 винищувачі Су-35.

Аналіз зображень з нещодавно виявленої підземної бази ВПС в Ірані під назвою Орел 44 засвідчив, що це місце, ймовірно, готується до розміщення передових російських винищувачів Су-35, повідомила газета The New York Times минулого місяця.

Минулого місяця Іран оприлюднив те, що, за його словами, було його першою підземною базою ВПС, а очільник збройних сил Ісламської Республіки заявив, що ця база буде серед тих, що будуть використовуватися для відповіді на будь-які потенційні удари Ізраїлю або інших країн.

Іран останніми роками переміщує більшу частину своєї критично важливої військової інфраструктури під землю. Ізраїль підозрюють у серії атак на Іран, зокрема в нападі на його підземний ядерний об’єкт у Натанзі, внаслідок якого було пошкоджено його центрифуги.