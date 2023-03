Названий на честь президента Польщі газовоз Лех Качинський, що належить польській компанії PKN Orlen, вперше доставив до термінала у місті Свіноуйсьце партію в 70 тис. тонн скрапленого природного газу з США.

Про це пише польське видання PAP.

Під час церемонії прийняття газовоза віцепрем’єр-міністр Польщі Яцек Сасін заявив, що в цей день Польща довела, що є незалежною і енергетично суверенною державою.

Він нагадав, що політика енергетичної незалежності Польщі від постачання сировини з Росії була ініційована експрезидентом Лехом Качинським.

Своєю чергою гендиректор PKN Orlen Даніель Обайтек повідомив, що концерн інвестує 70 млрд злотих у збільшення видобутку нафти і газу, переважна більшість яких у Норвегії, а також у Польщі, Канаді та Пакистані.

To historyczny dzień ???????? Pierwszy polski gazowiec „Lech Kaczyński” dopłynął do gazoportu w Świnoujściu, dostarczając do Polski amerykański gaz ziemny LNG ???? Budujemy własną flotę gazowców, która umacnia międzynarodową pozycję PKN ORLEN ????????

Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu???????? pic.twitter.com/SMtygx0ZnX

— Daniel Obajtek (@DanielObajtek) March 11, 2023