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Польща вперше самостійно транспортувала скраплений газ з США

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Польща вперше самостійно транспортувала скраплений газ з США

Названий на честь президента Польщі газовоз Лех Качинський, що належить польській компанії PKN Orlen, вперше доставив до термінала у місті Свіноуйсьце партію в 70 тис. тонн скрапленого природного газу з США.

Про це пише польське видання PAP.

Під час церемонії прийняття газовоза віцепрем’єр-міністр Польщі Яцек Сасін заявив, що в цей день Польща довела, що є незалежною і енергетично суверенною державою.

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Він нагадав, що політика енергетичної незалежності Польщі від постачання сировини з Росії була ініційована експрезидентом Лехом Качинським.

Своєю чергою гендиректор PKN Orlen Даніель Обайтек повідомив, що концерн інвестує 70 млрд злотих у збільшення видобутку нафти і газу, переважна більшість яких у Норвегії, а також у Польщі, Канаді та Пакистані.

Довідково

Лех Качинський є першим з восьми газовозів, які планується збудувати у Польщі. Судно спустили на воду посеред грудня 2022 року.

Наступним газовозом, як очікується, буде Гражина Гесицька, яка зараз проходить ходові випробування біля берегів Південної Кореї.

Наступні судна, що зможуть транспортувати газ, будуть поставлені у 2024 році.

Кораблі матимуть довжину близько 300 метрів і зможуть перевозити близько 174 тис. кубометрів, або близько 70 тис. тонн скрапленого газу.

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Фото: Daniel Obajtek

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