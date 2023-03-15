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Європарламент закликає ЄС розширити санкції проти Білорусі

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Європарламент
Фото: Depositphotos

Європейський парламент засудив систематичні репресії білоруського режиму проти народу, а також закликав до подальших санкцій проти цієї країни.

Відповідну резолюцію європарламентарі затвердили у середу, 15 березня.

Вони засудили нещодавні вироки з тривалими тюремними термінами для журналіста Анджея Почобута, лауреата Нобелівської премії миру Олеся Біляцького та кількох інших людей.

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Ці рішення свідчать про прагнення режиму Лукашенка придушити будь-яку громадянську активність у захисті прав людини та всі незалежні ЗМІ у країні.

Депутати Європарламенту також засуджують тюремні терміни, заочно винесені лідерці білоруської опозиції Світлані Тихановській та іншим діячам опозиційної Координаційної ради країни.

У резулюції різко засуджується участь Білорусі у війні Росії проти України. Євродепутати розчаровані тим, що Білорусь не була включена до нещодавно прийнятого ЄС 10-го пакету санкцій проти Росії.

Вони хочуть жорстких обмежувальних заходів проти Мінська, зокрема запровадження санкцій проти калійної галузі, оскільки вона є основним джерелом доходів білоруського режиму.

Депутати закликали ЄС та держави-члени розширити та посилити санкції проти Білорусі, включити до них усіх співучасників репресій режиму, зокрема суддів, прокурорів, правоохоронців, персонал в’язниць та колоній, та забезпечити належне виконання обмежувальних заходів.

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Джерело: Європарламент
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