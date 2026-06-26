Липень 2026 року розпочнеться під спадним Місяцем. Згідно з календарем, перші дні другого місяця літа більше підходять для завершення старих справ, наведення порядку та підбиття проміжних підсумків.

Після молодика 14 липня енергія поступово зростатиме, тож друга половина місяця буде сприятливішою для нових планів, активних дій і важливих рішень.

Факти ICTV підготували місячний календар на липень 2026 року, щоб ви могли заздалегідь визначити сприятливі, нейтральні та небезпечні дні місяця.

Зараз дивляться

Фази Місяця у липні 2026 року

1-6 липня – спадний Місяць.

7 липня – остання чверть.

8-13 липня – спадний Місяць.

14 липня – Молодик.

15-20 липня – Місяць, що росте.

21 липня – перша чверть.

22-28 липня – Місяць, що росте.

29 липня – повний Місяць.

30-31 липня – спадний Місяць.

Місячний календар на липень 2026 – сприятливі дні

Найсприятливішими датами липня будуть 4-6, 9, 10, 12, 15, 16, 24, 27, 28 числа.

4 липня – вдалий день для завершення старих справ, наведення порядку, фінансових питань і практичних рішень. Також дата підходить для важливих покупок та обговорення робочих питань.

5 липня – сприятливий день для поїздок, зустрічей, фінансових справ, планування та активних дій. Добре братися за завдання, які потребують зібраності й чіткого розуміння мети.

6 липня – гарний день для роботи, покупок, домовленостей, завершення розпочатого та підготовки до нових етапів. Також дата підходить для подорожей і практичних справ.

9 липня – сприятливий день для ділових зустрічей, співбесід, навчання, покупок і планування. Добре займатися справами, які потребують уважності та послідовності.

10 липня – вдалий день для роботи, фінансових рішень, угод, навчання та повсякденних справ. Можна планувати справи, які потребують концентрації та спокійного підходу.

12 липня – день підходить для спілкування, навчання, завершення справ, аналізу результатів і підготовки до нового етапу. Добре наводити лад у планах і документах.

15 липня – сприятливий день для постановки нових цілей, початку поступових змін, фінансових справ і творчих задумів. Після молодика енергія починає зростати, тому можна обережно переходити до активніших дій.

16 липня – вдалий день для нових планів, навчання, роботи, покупок, фінансових рішень і поступових змін. Добре братися за справи, які мають довгострокову перспективу.

24 липня – сильний день для роботи, навчання, фінансових питань, нових домовленостей, важливих рішень і довгострокових проєктів.

27 липня – сприятливий день для фінансів, подорожей, важливих справ, заручин, весілля та романтичних рішень. Добре планувати те, що має значення на майбутнє.

28 липня – вдалий день для угод, фінансових питань, важливих покупок, романтичних зустрічей, заручин і весілля. Також дата підходить для завершення активних справ перед повнею.

Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на липень 2026 року

Для нових починань: 15-19, 21-28.

Для планування бюджету, фінансових операцій та зміни роботи: 4-7, 15, 16, 24-28.

Для поїздок і подорожей: 5-7, 18-20, 25-27.

Для творчості та спорту: 15-25.

Для відпочинку: 1, 11, 18, 25, 26, 29.

Для побачень і зізнань у коханні: 18-20, 28, 29.

Для заручин і весілля: 24, 27, 28.

Несприятливі дні у липні 2026 року

Небезпечними датами за місячним календарем будуть 8, 14, 22, 23 та 30 липня.

Ці дні можуть бути напруженими через зміну місячних фаз, молодик, повню або загальне зниження енергії. Краще не планувати важливих фінансових операцій, різких змін, конфліктних розмов і справ, які потребують максимальної концентрації.

Особливо уважними варто бути 14 липня, у день молодика. Ця дата вважається найбільш енергетично нестабільною у липні, тому краще не починати масштабні проєкти, не ухвалювати поспішних рішень і більше часу приділити відпочинку.

У такі дати варто зосередитися на поточних завданнях, не перевантажувати себе та залишати запас часу на непередбачувані обставини. Ризиковані кроки краще перенести на більш сприятливий період.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.