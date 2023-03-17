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Нова пошта відкриває відділення у Литві – де та коли запрацює

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Нова пошта

Незабаром Нова пошта запрацює на території Литви. Відкриття першого відділення Nova Post заплановано у Вільнюсі на понеділок, 20 березня.

Про це повідомив співвласник компанії Нова пошта В’ячеслав Климов. За його словами, нове відділення у Вільнюсі буде вантажним.

Це означає, що у поштовому відділенні буде можливість відправляти й отримувати посилки вагою до 1 тис. кг з території України.

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За даними з відкритих джерел, у 2023 році компанія хоче вийти на довоєнний рівень міжнародних посилок шляхом освоєння нових напрямків. У першому півріччі Нова пошта планує відкрити відділення у Німеччині, Чехії та Румунії.

У жовтні 2023 року компанія відкрила перше відділенні у Варшаві. Зараз на території Польщі нараховується вже 18 відділень Нової пошти, розташовані у найбільших містах.

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Фото: Нова пошта

Джерело: Forbes
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