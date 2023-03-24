Березень, 24 в 17:58

Сполучені Штати запровадили санкції проти державних підприємств Білорусі та місцевих “еліт”. Під обмеження потрапив і літак білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Про це поінформували в Міністерстві фінансів США.

Загалом Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну (OFAC) внесло в список три організації та дев’ять фізичних осіб з Білорусі.

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Під санкції потрапили білоруські машинобудівні підприємства: Білоруський автомобільний завод (БелАЗ) та Мінський автомобільний завод (МАЗ). Раніше санкції щодо цих підприємств запровадили Євросоюз і Канада.

Санкційний список поповнили директор БелАЗу Сергій Никифорович та керівник МАЗу Валерій Іванкович.

У повідомленні зазначається, що БелАЗ є одним із найбільших світових виробників кар’єрних самоскидів і великогабаритних вантажівок.

Водночас МАЗ є “одним із найбільших автовиробників Білорусі та значним джерелом доходу для режиму Лукашенка”. Підприємство виробляє вантажну, автобусну, тролейбусну та причіпну техніку.

Крім того, під санкції потрапила Центральна виборча комісія Білорусі та семеро її членів.

Мінфін США також визначив літак Boeing-737, що належить уряду Білорусі та використовується диктатором Олександром Лукашенком, як заблоковану власність.

– Лукашенко має ексклюзивний доступ до літака та інших розкішних літаків і використовує їх для особистих поїздок. Крім того, Лукашенко використовував літак зі своєю родиною та іншими членами свого оточення для міжнародних поїздок, – зазначили в американському міністерстві.

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США запровадили санкції у відповідь на триваючі жорстокі репресії в Білорусі та на співучасть цієї країни у війні РФ проти України.

– Авторитарний режим Лукашенка покладається на держпідприємства та ключових чиновників для отримання значних доходів, які дозволяють здійснювати репресивні дії проти білоруського народу. Ми, як і раніше, віддані тому, щоб покарати режим Лукашенка за придушення демократії та підтримку війни, яку обрав Путін, – наголосив заступник міністра фінансів США Браян Нельсон.

Санкції передбачають, що вся власність підсанкційних компаній та осіб, що знаходиться на території США, буде заблокована. Також блокується діяльність будь-яких організацій, які прямо чи опосередковано належать одній або декільком підсанкційним особам на 50% і більше.

Під санкції США можуть потрапити фінансові установи та особи, які здійснюють операції з компаніями, включеними до санкційного списку.

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Джерело: Мінфін США