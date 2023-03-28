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Росія постачає Ірану кіберзброю в обмін на безпілотники – WSJ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
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іранські безпілотники БПЛА
Фото: Getty Images

Росія постачає Ірану кіберзброю, зокрема засоби для цифрового спостереження, в обмін на дрони, які країна-агресор використовує для ударів по Україні.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на посадовців США.

Зазначається, що співпраця між Кремлем і Тегераном активізувалася після того, як Іран погодився надати, окрім дронів, також ракети малої дальності, танкові й артилерійські снаряди.

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У відповідь Іран хоче отримати від РФ кіберзброю, десятки елітних російських ударних вертольотів, реактивних винищувачів, а також допомогу у реалізації ракетної програми дальньої дії.

– У минулому Москва довго опиралася обміну цифровими наступальними можливостями з Іраном, побоюючись, що вони згодом будуть продані на чорному ринку, – йдеться у статті.

За даними США, головним постачальником кіберпослуг Ірану є російська компанія Протей, яка пов’язана з Міноборони РФ.

– З огляду на чудові можливості Росії, будь-яке передання знань покращить кіберможливості Ірану, – сказала аналітик з питань кіберполітики Фонду захисту демократій, вашингтонського аналітичного центру Енні Фікслер.

Водночас в адміністрації Сполучених Штатів висловили занепокоєння через можливе поглиблення взаємодії між Іраном та Росією.

Наразі США вивчають інформацію про передачу Ірану російської кіберзброї, заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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