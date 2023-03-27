Всі країни ЄС мають віддати Україні боєприпаси зі складів – єврокомісар Бретон

Березень, 27 в 17:57

Всі держави-члени Європейського Союзу мають віддати Україні боєприпаси зі своїх складів, щоб допомогти у захисті від російської агресії. Дуже важливо зробити це швидко.

Про це заявив Європейський комісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєррі Бретон у коментарі іноземним журналістам.

– Держави-члени накопичили боєприпаси. Ми закликаємо надати ці боєприпаси якомога швидше – дуже важливо зробити це негайно. Йдеться про калібр 155 мм, а також про 120 мм та інші калібри, – зазначив він.

Єврокомісар наголосив, що зараз необхідно збільшувати виробництво боєприпасів, а країни ЄС мають необхідний потенціал.

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– Ми маємо відповідний потенціал: в 11 держав-членів є такі заводи, які можуть брати участь у цій програмі, – звернув увагу Європейський комісар.

Бретон зараз відвідує різні країни ЄС, вивчаючи можливості оборонно-промислового комплексу, щоб домогтися збільшення виробництва боєприпасів. Він вже був у Чехії, Болгарії та Франції. Згідно з планом, він має відвідати загалом 11 країн євроспільноти.