Уранці 4 червня ворог атакував дроном автомобіль енергетиків на Сумщині.

Про це повідомили в Міненерго.

Атака на авто АТ Сумиобленерго 4 червня: що відомо

За інформацією енергетиків, ворожий безпілотник атакував службовий транспорт АТ Сумиобленерго.

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Унаслідок атаки один із працівників дістав поранення. Постраждалого доставили до лікарні, де він отримує необхідну медичну допомогу.

Як зазначили у Міненерго, через бойові дії та обстріли енергооб’єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.

Крім того, є знеструмлення й після відбиття нічної атаки на Рівненську область.

За даними очільника ОВА Олександра Коваля, тимчасово немає світла в Сарненському районі. Енергетики вже працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електропостачання.

Загалом в Україні станом на зараз застосування обмежень електропостачання не прогнозується.

Попри це, українців закликають за можливості переносити активне споживання електроенергії на денний час — із 10:00 до 16:00, а у вечірні години — ощадливо використовувати електрику.

Нагадаємо, що вночі проти 4 червня Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 293 ударними безпілотниками різних типів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сили протиповітряної оборони збили або приглушили 264 повітряні цілі.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків ще у 12 місцях.

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