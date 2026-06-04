Телеканал ICTV2 розпочав зйомки третього сезону пригодницького серіалу АТП Перевізники.

До своїх ролей повертається зірковий акторський склад: В’ячеслав Довженко, Володимир Гладкий, Віра Кобзар, Роман Ясіновський, Дмитро Суржиков та інші.

АТП Перевізники 3 сезон у виробництві

Поки другий сезон роуд-муві ще готують до премʼєрного показу, робота над третім на знімальному майданчику вже кипить.

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Шоуранери обіцяють, що водіям Артему Горбачу та Семену Зозулі, у виконанні В’ячеслава Довженка і Володимира Гладкого, “добряче дістанеться” як у робочих питаннях, так і в коханні.

— Доведеться і бізнес рятувати, і особисте життя. Буде більше ризику та адреналіну, але той самий світлий і позитивний вайб, за який серіал так люблять, ми зберегли. Кожна серія подарує неповторну водійську романтику: глядачі знову застрибнуть у кабіну, щоб проїхатися дорогами, потеревенити по душах і разом із героями вирулити з усіх небезпечних халеп, — каже креативний продюсер Фелікс Аброскін.

АТП Перевізники 3 сезон – сюжетні повороти

Творці розкрили, що в новому сезону жадібність конкурента створить нову перешкоду, а з нею і загрозу для існування Рапід-трансу. Героям доведеться діяти злагоджено, щоб захистити бізнес від підступних схем.

Разом із тим водіям доведеться розбиратися з особистим. Персонаж В’ячеслава Довженка опиниться перед непростим вибором, рятуючи кохану жінку.

— Кожна поїздка — новий виклик, а кожен вибір може кардинально змінити життя. Як і в минулому сезоні, він балансуватиме на роздоріжжі, але побачимо, як складеться його доля і кохання, — розповів актор В’ячеслав Довженко про майбутнє Артема Горбача.

Натомість на Семена Зозулю (Володимир Гладкий) чекає палка закоханість, а з нею й іспит для чоловічої дружби.

За традицією не обійдеться без співів — глядачі знову почують українські пісні та хіти у виконанні Довженка та інших артистів.

АТП Перевізники – успіх серіалу

Проєкт стартував у березні 2025 року і одразу очолив телерейтинги. Перші серії подивилися понад 4 млн глядачів, а сам серіал, за результатами тижня, увійшов до першої десятки в українському сегменті Netflix.

АТП Перевізники — це історія про звичайних водіїв-експедиторів, які щодня розвозять вантажі по всій країні та повсякчас втягуються у небезпечні авантюри. Напарники — абсолютні протилежності, проте разом вони — міцна команда.

Серіал сповнений духу пригод: тут є швидкість, боротьба за справедливість, міцна чоловіча дружба та добрі жарти під гуркіт мотора.

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