За час повномасштабної війни РФ вбила 707 маленьких українців – Зеленський
- 4 червня Україна вшановує пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії.
- За словами Володимира Зеленського, від початку повномасштабного вторгнення РФ убила щонайменше 707 маленьких українців.
- Міноборони повідомляє, що ще 2 537 дітей були поранені.
4 червня – День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
І як повідомив Володимир Зеленський у Telegram, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців.
День пам’яті дітей: скільки за час великої війни вбила Росія
Сьогодні, 4 червня, Україна відзначає День пам’яті дітей. Цей день вшановує дітей, які постраждали від війни та насильства.
– Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців, – зауважив голова держави.
Він наголосив, що кожна смерть – дитина, у якої відібрали майбутнє і Росія має понести відповідальність за ці злочини.
Водночас Міністерство оборони України зазначає, що поранення внаслідок російських ударів, за підтвердженими даними, зазнали 2 537 дітей.
Нагадаємо, що ще одним злочином РФ проти українських дітей є їх викрадення із тимчасово окупованих територій України. Аби повернути їх на Батьківщину була створена Коаліція за повернення дітей, яка вже налічує 50 держав. Нещодавно до неї долучились Швейцарія та Кіпр.
І як наголошував Володимир Зеленський раніше, питання повернення викрадених українських дітей повинно залишатися спільним напрямом міжнародної юридичної роботи.