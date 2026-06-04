4 червня – День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

І як повідомив Володимир Зеленський у Telegram, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців.

День пам’яті дітей: скільки за час великої війни вбила Росія

Сьогодні, 4 червня, Україна відзначає День пам’яті дітей. Цей день вшановує дітей, які постраждали від війни та насильства.

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– Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців, – зауважив голова держави.

Він наголосив, що кожна смерть – дитина, у якої відібрали майбутнє і Росія має понести відповідальність за ці злочини.

Водночас Міністерство оборони України зазначає, що поранення внаслідок російських ударів, за підтвердженими даними, зазнали 2 537 дітей.

Нагадаємо, що ще одним злочином РФ проти українських дітей є їх викрадення із тимчасово окупованих територій України. Аби повернути їх на Батьківщину була створена Коаліція за повернення дітей, яка вже налічує 50 держав. Нещодавно до неї долучились Швейцарія та Кіпр.

І як наголошував Володимир Зеленський раніше, питання повернення викрадених українських дітей повинно залишатися спільним напрямом міжнародної юридичної роботи.

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