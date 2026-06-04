4 червня – День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

І як повідомив Володимир Зеленський у Telegram, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців.

День пам’яті дітей: скільки за час великої війни вбила Росія

Сьогодні, 4 червня, Україна відзначає День пам’яті дітей. Цей день вшановує дітей, які постраждали від війни та насильства.

Зараз дивляться

– Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців, – зауважив голова держави.

Він наголосив, що кожна смерть – дитина, у якої відібрали майбутнє і Росія має понести відповідальність за ці злочини.

Водночас Міністерство оборони України зазначає, що поранення внаслідок російських ударів, за підтвердженими даними, зазнали 2 537 дітей.

Нагадаємо, що ще одним злочином РФ проти українських дітей є їх викрадення із тимчасово окупованих територій України. Аби повернути їх на Батьківщину була створена Коаліція за повернення дітей, яка вже налічує 50 держав. Нещодавно до неї долучились Швейцарія та Кіпр.

І як наголошував Володимир Зеленський раніше, питання повернення викрадених українських дітей повинно залишатися спільним напрямом міжнародної юридичної роботи.

Читайте також
День пам’яті дітей, загиблих через агресію РФ: історія, факти та значення дати
день пам’яті дітей загиблих від агресії Росії, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, день вшанування пам’яті дітей загиблих від агресії Росії, день вшанування пам’яті дітей загиблих від агресії Росії у 2026 році, 4 червня День вшанування пам’яті дітей які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України

Пов'язані теми:

Війна в Українізагиблі
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.