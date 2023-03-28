США не можуть надавати якісні розвіддані з Криму після інциденту з РФ над Чорним морем – CNN

Березень, 28 в 19:32

Рішення США змінити маршрути польотів безпілотників над Чорним морем через випадки зіткнення з російськими винищувачами обмежує збирання розвідувальних даних.

Про це заявив анонімний високопоставлений військовий чиновник США у коментарі іноземним журналістам.

За його словами, польоти безпілотників на більшу відстань від тимчасово окупованого Криму знижують якість розвідданих, які можуть змінити перебіг повномасштабної війни в України.

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Він додав, що супутники-шпигуни можуть певною мірою компенсувати проблему, але їхній час перебування над цілями менший.

За словами чиновника, США поки не підлітатимуть настільки близько до Кримського півострова, щоб уникнути провокацій, однак уже є обговорення для подальшого повернення до старих маршрутів.

Водночас спікер Міністерства оборони США Пет Райдер відмовився коментувати інформацію про ймовірну зміну якості розвідданих.