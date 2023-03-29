США та інші країни збільшують прозорість корпорацій, щоб чиновники РФ не ховали статків на Заході – Єллен

Березень, 28 в 22:05

США та понад 20 країн-учасниць Саміту за демократію у Вашингтоні домовилися збільшити прозорість структури власності корпорацій, щоб запобігти використанню західної фінансової системи для відмивання коштів.

Про це заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен під час виступу на Саміті за демократію 28 березня.

Водночас вона підтримала рішення Міжнародної групи з подолання відмивання коштів (FATF) минулого місяця виключити Росію з членів групи.

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– Росія продовжує зневажати суверенітет, коїти негуманні вчинки проти України та діяти як рай для незаконних коштів. Корупція дозволила Володимиру Путіну та російським олігархам розкрасти багатство своєї країни, щоб фінансувати незаконну війну проти українців, – зазначила вона.

Єллен розповіла, що під час візиту до Києва минулого місяця вона на власні очі змогла побачити трагічний вплив варварських атак Росії.

Вона зазначила, що слабкість захисту західної фінансової системи від відмивання коштів клептократами стала особливо очевидною минулого року, коли США та союзники відстежували, перекривали доступ до міжнародної фінансової системи для підсанкційних російських активів.

– Вже через рік корупціонерам і злочинцям буде значно важче приховати особу та свої статки за анонімними компаніями-оболонками в США, – сказала Єллен.

Із наступного року багато компаній у США подаватимуть інформацію про своїх кінцевих власників – осіб, які контролюють компанію. Вона вказала, що створення бази даних бенефіціарів стосуватиметься і мільйонів невеликих корпорацій.