Оборонна взаємодія, формула миру і ситуація на фронті: про що говорили Зеленський і Макрон

Квітень, 01 в 17:41

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову, під час якої обговорили низку важливих для двох держав тем.

– У годинній розмові з Еммануелем Макроном предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію України та Франції, – зазначив Зеленський.

За словами президента України, він детально поінформував лідера Франції про ситуацію на фронті та захист від повномасштабної російської агресії.

– Зупинилися на подальших кроках з реалізації формули миру. Скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів, – розповів президент України.