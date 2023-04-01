Оборонна взаємодія, формула миру і ситуація на фронті: про що говорили Зеленський і Макрон
Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову, під час якої обговорили низку важливих для двох держав тем.
– У годинній розмові з Еммануелем Макроном предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію України та Франції, – зазначив Зеленський.
За словами президента України, він детально поінформував лідера Франції про ситуацію на фронті та захист від повномасштабної російської агресії.
– Зупинилися на подальших кроках з реалізації формули миру. Скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів, – розповів президент України.
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