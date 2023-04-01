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Оборонна взаємодія, формула миру і ситуація на фронті: про що говорили Зеленський і Макрон

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Макрон Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову, під час якої обговорили низку важливих для двох держав тем.

– У годинній розмові з Еммануелем Макроном предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію України та Франції, – зазначив Зеленський.

За словами президента України, він детально поінформував лідера Франції про ситуацію на фронті та захист від повномасштабної російської агресії.

– Зупинилися на подальших кроках з реалізації формули миру. Скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів, – розповів президент України.

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