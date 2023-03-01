Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО у Вільнюсі

Березень, 01 в 12:05

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті Альянсу, що відбудеться у Вільнюсі в липні.

Про це повідомляє Литовське національне радіо.

Він заявив, що це буде сильним знаком солідарності та подальшої підтримки.

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– Наявні дані свідчать про те, що Кремль готується до ще більшої війни й що Росія вже нарощує наступ, причому масштабів наступальних операцій на Бахмутському напрямку не бачили з часів Першої світової війни, – йдеться у повідомленні.

Як пише видання, Вільнюський саміт буде дуже важливим, зокрема для України.

– Ми вже почали підготовку, і я думаю, що зустріч у Вільнюсі продемонструє нашу єдність у підтримці України. Я сподіваюся, що ми домовимося про нові кроки й заходи, про довгострокову підтримку України, про розширення нашого партнерства з Альянсом, – сказав Столтенберг.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський може приїхати на саміт НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі, якщо отримає запрошення.

Джерело: Литовське національне радіо