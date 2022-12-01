Грудень, 01 в 18:58

Серед 30 країн-членів Північноатлантичного альянсу є консенсус щодо необхідності вступу України до НАТО.

Про це заявила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час виступу на Київському безпековому форумі.

– Ми маємо прогрес у питанні наближення до НАТО. На останній міністерській зустрічі у Бухаресті всі 30 країн-членів НАТО погодилися з необхідністю надання Україні членства в Альянсі… Члени НАТО підтвердили, що двері перед Україною відкриті. Важливо, що це рішення не є повторення висновку Бухарестського саміту 2008 року. Це новий потужний сигнал, і дуже важливо, що він показує: ніхто не боїться тиску РФ, – заявила Стефанішина.

За її словами, найбільша “надскладна” задача України щодо цього питання – “матеріалізувати це рішення” під час саміту НАТО у Вільнюсі у липні.

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Вона додала, що Альянс шукає політичні інструменти тиску на Угорщину, яка блокує скликання Комісії України – НАТО через питання угорської нацменшин на Закарпатті.

– В умовах великої війни у Європі така позиція Угорщини не витримує жодної критики, і вона є несумісною з тими викликами і питаннями, які треба обговорити, тому що засідання Комісії на рівні президентів або міністрів є життєво необхідним. Задача мінімум для нас – провести засідання Комісії Україна-НАТО на рівні президентів, що означатиме, що союзники мають сформувати окрему позицію по Україні, по військовій допомозі, безпековим гарантіям, по заявці України щодо членства в НАТО, – сказала Стефанішина.

Віцепрем’єрка додала, що найближчі місяці будемо працювати над цим і колективними зусиллями зможемо це подолати.

Джерело: Open Ukraine

Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції