Квітень, 10 в 15:06

Провідні радники Білого дому мають ухвалити остаточне рішення щодо запуску передвиборчої кампанії президента Джо Байдена, попри те, що він сам поки не оголосив офіційно про свої наміри балотуватися на другий термін.

Про це пише видання NBC News з посиланням на джерела, знайомі з перебігом дискусій щодо цього питання.

Повідомляється, що підхід Байдена щодо неоголошення про свій намір зумовлений низкою чинників:

Зараз дивляться

відсутність серйозного конкурента від Демократичної партії;

попередник (Дональд Трамп), якому висунуто звинувачення, перебуває в центрі політичної уваги;

зріє серйозне дискусія з республіканцями в Конгресі щодо витрат.

Крім того, є виключно специфічні для Байдена причини затримки оголошення поза межами термінів, неофіційно встановлених його командою.

— Процес ухвалення рішення вже завершився, але він обурюється тиском, що змушує його оголошувати те, що він вже вирішив. Це розчаровує, але це також дуже схоже на Джо Байдена, – сказало одне з джерел.

Ще один радник сказав, що затримка може зумовлюватися “збереженням можливості не балотуватися”.

Помічники, однак, одноголосно стверджують, що не мають жодних сумнівів у тому, що Байден балотуватиметься на другий термін, і що підготовка до цього вже ведеться відповідним чином.

Останнім часом президент на публічних заходах дражнить пропозицією переобратися на другий термін, що збігається з передвиборчим туром, в якому він розповідає про свої законодавчі досягнення. При цьому він використовує одну зі своїх головних переваг на цьому етапі – те, що він є президентом, а не кандидатом.

NBC News пише, що не маючи серйозної основної опозиції, Байден може дозволити собі розкіш розпочати свою фінальну кампанію на власних умовах.

— Байден ніколи не був улюбленцем лівих, проте прогресивне крило Демократичної партії, схоже, об’єдналося навколо нього, – пише видання.

Депутат від Південної Кароліни та союзник Байдена Джим Клайберн відзначив, що ліберальні сенатори, такі як Берні Сандерс і Елізабет Воррен з Массачусетсу, залишаються поза перегонами на знак поваги до Байдена. За його словами, поки що немає жодного серйозного претендента.

— Отже, у нього немає причин виходити туди і піддавати себе тим (передвиборчим, – Ред.) правилам і нормам, які обмежують те, що ви можете робити, коли ви вже оголошені кандидатом. Чим довше він не буде оголошеним кандидатом, тим краще для нього, – сказав Клайберн.

Речник Білого дому Ендрю Бейтс підтвердив намір Байдена переобратися на другий термін.

— Президент Байден чітко заявив, що має намір балотуватися, і він зосереджений на завершенні роботи, яку він робить, – сказав Бейтс в заяві для NBC News.

Він додав, що ніколи не було жодних часових рамок для будь-яких оголошень.

Схильність Байдена зволікати з офіційною заявою, за словами джерела, знайомого з його думками, частково підживлюється республіканськими міжусобицями. Зокрема 45-й президент США Дональд Трамп спрямовує деяку зі своїх найгостріших критик у бік ще не оголошеного суперника на праймеріз, губернатора Флориди Рона ДеСантіса.

Джерело: NBC News