Віцепрем’єр Британії Рааб подав у відставку через звинувачення у цькуванні

Віцепрем’єр-міністр та міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб 21 квітня у своєму Twitter оприлюднив заяву про відставку.

Раніше він обіцяв піти з посади, якщо незалежне розслідування підтвердить факти його неналежної поведінки.

Йдеться про скарги принаймні 24 британських держслужбовців, які звинуватили Рааба у булінгу. Підлеглі закидають чиновнику знущання, агресивність, грубість та непрофесійність.

Водночас слідство відхилило всі висунуті проти нього звинувачення, окрім двох.

Рааб вибачився за “ненавмисний стрес або образу”, але каже, що це створює “небезпечний прецедент” для Британії.

– Я зобов’язався поважати результат і тримаю своє слово. Але це рішення є хибним і створює небезпечний прецедент, який паралізує здатність міністрів працювати на благо британського народу, – написав він у колонці на The Telegraph.

Джерело : The Telegraph

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