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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Розглядаємо різні варіанти: президент Південної Кореї не виключає надання Україні зброї

президент Кореї
Фото: Getty Images

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив, що необхідно зробити все, щоб повномасштабне вторгнення Росії в Україну не увінчалося успіхом, і що Сеул розглядає свої варіанти можливого надання Києву летальної допомоги.

Про це президент Південної Кореї заявив, виступаючи в Школі Кеннеді Гарвардського університету під час візиту до США.

Юн наголосив, що російська війна є порушенням міжнародного права. Росії необхідно показати, що її військова агресія не досягне успіху, а також блокувати подальші спроби в майбутньому.

Під час виступу у Юна запитали про можливість надання Південною Кореєю летальної допомоги Україні, й він відповів:

– Ми уважно стежимо за ситуацією, яка відбувається на полі бою в Україні, та вживемо належних заходів, щоб підтримати міжнародні норми та міжнародне право… Зараз ми уважно стежимо за ситуацією і розглядаємо різні варіанти.

Минулого тижня Юн в інтерв’ю агентству Reuters заявив, що Сеул може розширити свою підтримку України, не обмежуючись гуманітарною та економічною допомогою. Ця заява свідчить про зміну позиції Південної Кореї щодо озброєння України.

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Прапор Південної Кореї

Джерело: Reuters
Війна в Україні, Південна Корея
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