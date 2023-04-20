Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Якими будуть зарплати військових у 2023 році
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Світові новини
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У Південній Кореї заявили, що військова допомога Україні залежатиме від дій РФ

Прапор Південної Кореї
Фото: Unsplash

В офісі президента Південної Кореї заявили, що будь-яке рішення про надання летальної допомоги Україні у війні з Росією залежатиме від дій Москви. Про це повідомляє південнокорейське агенство Yonhap.

Президент Республіки Корея Юн Сук Йоль напередодні в інтерв’ю агентству Reuters заявив, що може бути важко наполягати лише на гуманітарній або фінансовій допомозі Україні.

Він додав, що Україна зазнала нелегального вторгнення та що Корея може перейти до постачання Україні зброї у випадку “нападів на цивільних, масових убивств та серйозних порушень законів війни”.

Ці слова корейського президента розкритикували у Кремлі, на що відреагували в офісі президента Кореї. Там заявили, що слова Юн були здоровою та принциповою відповіддю.

— Російська влада коментує те, чого не відбувається, але ми можемо думати про це навпаки, що те, що ми будемо робити в майбутньому, залежатиме від дій Росії, – сказав чиновник з офісу президента Кореї.

Він додав, що Юн мав на увазі гіпотетичну ситуацію, коли гуманітарну кризу в Україні всі в міжнародному співтоваристві вважають серйозною. За його словами, у такому випадку Південна Корея не може сидіти склавши руки і спостерігати.

Представник президента заявив, що зміст допомоги Південної Кореї Україні не змінився, хоча в південнокорейському законодавстві немає нічого, що забороняло б постачання зброї країні, яка воює.

За його словами, причина, чому Сеул не приєднався до надання зброї, полягає у тому, що уряд хоче балансувати на стабілізації південнокорейських відносин з Росією та водночас активно бути у лавах міжнародного співтовариства у захисті свободи українського народу.

Урядовець нагадав, що вільний світ прийшов на допомогу Південній Кореї, коли вона була майже знищена під час Корейської війни 1950-53 років.

Він додав, що в разі, якщо Україна опинилася в такій ситуації, то Південній Кореї, можливо, треба буде подумати про вдячність за те, що за допомогою міжнародної спільноти Корея стала центральною державою у світі.

Читайте також
Південна Корея має артилерію й танки, здатні допомогти Україні на полі бою – експерт
У Південній Кореї заявили, що військова допомога Україні залежатиме від дій РФ

Джерело: Yonhap
Війна в Україні, Південна Корея, Росія, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росія знову обстріляла Берислав – дитина у важкому стані
Берислав
Відкриваємо новий рівень взаємодії між громадами України та союзників – Зеленський
Володимир Зеленський
Кулеба розчарований неспроможністю ЄС домовитись щодо поставок боєприпасів Україні
У Південній Кореї заявили, що військова допомога Україні залежатиме від дій РФ
Обговорили зброю та ситуацію на фронті: Залужний та командувач сил НАТО в Європі провели розмову
Залужний
Союзники України розглядають можливість повної заборони експорту до РФ – Bloomberg
Експорт товарів
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (19.04.2023)
У Південній Кореї заявили, що військова допомога Україні залежатиме від дій РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (19.04.2023)
У Південній Кореї заявили, що військова допомога Україні залежатиме від дій РФ
Вже зібрали на дрони та бус: у Черкасах студенти розбирають ноутбуки заради ЗСУ
Ремонт гаджетів
У КМДА розповіли, коли очікують пік весняної повені та як готуються рятувальники
Київ підтоплення
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь