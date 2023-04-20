У Південній Кореї заявили, що військова допомога Україні залежатиме від дій РФ

В офісі президента Південної Кореї заявили, що будь-яке рішення про надання летальної допомоги Україні у війні з Росією залежатиме від дій Москви. Про це повідомляє південнокорейське агенство Yonhap.

Президент Республіки Корея Юн Сук Йоль напередодні в інтерв’ю агентству Reuters заявив, що може бути важко наполягати лише на гуманітарній або фінансовій допомозі Україні.

Він додав, що Україна зазнала нелегального вторгнення та що Корея може перейти до постачання Україні зброї у випадку “нападів на цивільних, масових убивств та серйозних порушень законів війни”.

Ці слова корейського президента розкритикували у Кремлі, на що відреагували в офісі президента Кореї. Там заявили, що слова Юн були здоровою та принциповою відповіддю.

— Російська влада коментує те, чого не відбувається, але ми можемо думати про це навпаки, що те, що ми будемо робити в майбутньому, залежатиме від дій Росії, – сказав чиновник з офісу президента Кореї.

Він додав, що Юн мав на увазі гіпотетичну ситуацію, коли гуманітарну кризу в Україні всі в міжнародному співтоваристві вважають серйозною. За його словами, у такому випадку Південна Корея не може сидіти склавши руки і спостерігати.

Представник президента заявив, що зміст допомоги Південної Кореї Україні не змінився, хоча в південнокорейському законодавстві немає нічого, що забороняло б постачання зброї країні, яка воює.

За його словами, причина, чому Сеул не приєднався до надання зброї, полягає у тому, що уряд хоче балансувати на стабілізації південнокорейських відносин з Росією та водночас активно бути у лавах міжнародного співтовариства у захисті свободи українського народу.

Урядовець нагадав, що вільний світ прийшов на допомогу Південній Кореї, коли вона була майже знищена під час Корейської війни 1950-53 років.

Він додав, що в разі, якщо Україна опинилася в такій ситуації, то Південній Кореї, можливо, треба буде подумати про вдячність за те, що за допомогою міжнародної спільноти Корея стала центральною державою у світі.

Джерело : Yonhap

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