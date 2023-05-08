Юля Захарченко, редакторка стрічки
Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29 – Блащак
Уряд Польщі передав Україні 10 винищувачів МіГ-29. Про це повідомив очільник Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак.
– Ми передали 10 МіГ-29 в Україну, — сказав Блащак.
Водночас міністр оборони Польщі не розкрив подробиць доставлення літаків на територію України.
На початку квітня в канцелярії президента Анджея Дуди підтвердили, що Польща вже передала Україні декілька своїх МіГ-29.
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Джерело: TVP
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