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Світові новини
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29 – Блащак

Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29 – Блащак

Уряд Польщі передав Україні 10 винищувачів МіГ-29. Про це повідомив очільник Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак.

– Ми передали 10 МіГ-29 в Україну, — сказав Блащак.

Водночас міністр оборони Польщі не розкрив подробиць доставлення літаків на територію України.

На початку квітня в канцелярії президента Анджея Дуди підтвердили, що Польща вже передала Україні декілька своїх МіГ-29.

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Джерело: TVP

 

Війна в Україні, Винищувачі для України, Міноборони, Польща, Україна-Польща
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