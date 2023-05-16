Український транспортник Руслан доставив перші HIMARS для Польщі

Український транспортний літак Ан-124 Руслан доставив до Польщі перші зенітно-ракетні установки HIMARS.

Літак привіз системи HIMARS у варшавський аеропорт імені Фридерика Шопена.

На Twitter-сторінці летовища опублікували фото прибуття літака Ан-124 та перших п’яти ЗРК HIMARS. Всього Військо Польське замовило у компанії Lockheed Martin 500 ППО/ПРО установок.

До речі, Руслан зараз є найбільшим вантажним літаком у світі.

На корпусі Ан-124, який прибув до Варшави, є напис: Be brave like Kherson (Будь мужнім, як Херсон).

До лютого 2022 року найбільшим транспортним літаком у світі був Ан-225 Мрія. Але його спалили в аеропорту в Гостомелі одразу після вторгнення російських військ в Україну.

Тепер звання найбільшого літака у світі перейшло до Ан-124. П’ять літаків Руслан базуються в німецькому аеропорту Лейпциг.

Фото: Chopin Airport

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