Український транспортник Руслан доставив перші HIMARS для Польщі
Український транспортний літак Ан-124 Руслан доставив до Польщі перші зенітно-ракетні установки HIMARS.
Літак привіз системи HIMARS у варшавський аеропорт імені Фридерика Шопена.
На Twitter-сторінці летовища опублікували фото прибуття літака Ан-124 та перших п’яти ЗРК HIMARS. Всього Військо Польське замовило у компанії Lockheed Martin 500 ППО/ПРО установок.
До речі, Руслан зараз є найбільшим вантажним літаком у світі.
На корпусі Ан-124, який прибув до Варшави, є напис: Be brave like Kherson (Будь мужнім, як Херсон).
До лютого 2022 року найбільшим транспортним літаком у світі був Ан-225 Мрія. Але його спалили в аеропорту в Гостомелі одразу після вторгнення російських військ в Україну.
Тепер звання найбільшого літака у світі перейшло до Ан-124. П’ять літаків Руслан базуються в німецькому аеропорту Лейпциг.
Фото: Chopin Airport
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