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Світові новини
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Український транспортник Руслан доставив перші HIMARS для Польщі

літак Руслан

Український транспортний літак Ан-124 Руслан доставив до Польщі перші зенітно-ракетні установки HIMARS.

Літак привіз системи HIMARS у варшавський аеропорт імені Фридерика Шопена.

На Twitter-сторінці летовища опублікували фото прибуття літака Ан-124 та перших п’яти ЗРК HIMARS. Всього Військо Польське замовило у компанії Lockheed Martin 500 ППО/ПРО установок.

До речі, Руслан зараз є найбільшим вантажним літаком у світі.

На корпусі Ан-124, який прибув до Варшави, є напис: Be brave like Kherson (Будь мужнім, як Херсон).

Український транспортник Руслан доставив перші HIMARS для Польщі
Український транспортник Руслан доставив перші HIMARS для Польщі
Український транспортник Руслан доставив перші HIMARS для Польщі
Український транспортник Руслан доставив перші HIMARS для Польщі
Український транспортник Руслан доставив перші HIMARS для Польщі
Український транспортник Руслан доставив перші HIMARS для Польщі
Український транспортник Руслан доставив перші HIMARS для Польщі
Український транспортник Руслан доставив перші HIMARS для Польщі
Український транспортник Руслан доставив перші HIMARS для Польщі
Український транспортник Руслан доставив перші HIMARS для Польщі
Український транспортник Руслан доставив перші HIMARS для Польщі
Український транспортник Руслан доставив перші HIMARS для Польщі

До лютого 2022 року найбільшим транспортним літаком у світі був Ан-225 Мрія. Але його спалили в аеропорту в Гостомелі одразу після вторгнення російських військ в Україну.

Тепер звання найбільшого літака у світі перейшло до Ан-124. П’ять літаків Руслан базуються в німецькому аеропорту Лейпциг.

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Фото: Chopin Airport

Ан-124 Руслан, Літаки, Польща
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