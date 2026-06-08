З огляду на оприлюднені правоохоронцями даними, ідеться, очевидно, про замах на вбивство Андрія Юсова.
Замах на вбивство Андрія Юсова: що відомо
Як повідомили у Нацполіції, російські спецслужби пообіцяли завербованому агенту $100 тис. за ліквідацію одного з керівників структурного підрозділу ГУР МО України.
Частину коштів він отримав авансом. Йдеться про $10 тис.
За даними правоохоронців, фігурант раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та мав організувати виконання замовного вбивства.
Для цього він збирав інформацію про потенційну жертву.
— Для реалізації злочинного задуму він детально вивчав маршрут пересування посадовця, його щоденний графік, місце проживання, транспортні засоби та навколишню інфраструктуру.
Після збору необхідної інформації фігурант визначив спосіб вчинення злочину — із застосуванням FPV-дрона, а також розпочав пошук виконавця, який мав відповідні навички керування безпілотними літальними апаратами, — йдеться у повідомленні.
В Офісі генерального прокурора повідомили, що чоловік є колишнім військовослужбовцем, має бойовий досвід і навички розвідувальної діяльності.
Слідство також встановило, що для конспірації учасники використовували будівельну термінологію. У їхньому листуванні та домовленостях вбивство позначалося як будівництво або робота, замовника називали прорабом, виконавця — роботягою чи будівельником, а знаряддя злочину — інструментом або цементом.
Правоохоронці затримали чоловіка за силової підтримки бійців спецпідрозділів поліції у взаємодії з ВБ ГУР МОУ.
Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — підготовка до умисного вбивства з корисливих мотивів.
Санкція статті передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, а також можливих співучасників і каналів координації. У межах розслідування перевіряються зв’язки затриманого та його контакти з представниками держави-агресора, зазначили в Офісі генпрокурора.
Офіційно правоохоронці не називають ім’я посадовця, на якого готувався замах.
Водночас у повідомленні Офісу генерального прокурора йдеться про запобігання замовному вбивству представника ГУР МО України, який також є заступником голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Відповідно, йдеться про Андрія Юсова.
У лютому українські правоохоронці в межах спецоперації ЕНІГМА 2.0 викрили агентурно-бойову мережу, яка під контролем російських спецслужб готувала серію резонансних убивств журналістів, військовослужбовців та громадських діячів в Україні.
Тоді слідство встановило, що серед потенційних жертв також був представник ГУР Андрій Юсов.
За даними МВС, виконавцям обіцяли до $100 тис. за кожну ліквідацію, а метою операції було створення суспільної паніки та дестабілізація ситуації всередині країни.