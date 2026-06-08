Уночі та зранку 8 червня російські війська продовжили атаки по українських містах. Під ударами опинилися Одеса, Конотоп Сумської області, Харків і Дніпропетровщина — пошкоджені житлові будинки, енергетична та транспортна інфраструктура, є загиблі та поранені.

Паралельно Україна продовжує дипломатичну активність: президент Володимир Зеленський пояснив мету свого відкритого листа до Путіна та провів переговори з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини.

Про головні події ночі та ранку 8 червня — читайте далі.

Зараз дивляться

Атака на Одесу

Зранку 8 червня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками.

Після серії вибухів стало відомо про постраждалих серед цивільних.

За попередніми даними, удар застав людей на зупинці громадського транспорту. Травми дістали дві жінки віком 64 і 65 років, а також 55-річний водій маршрутного автобуса.

Найважчі поранення дістала одна із жінок — у неї зафіксували множинні осколкові ушкодження. Медики оцінюють її стан як важкий.

Пізніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив і про наслідки для енергетичної інфраструктури регіону.

На півдні області пошкоджене обладнання одного з енергетичних об’єктів, через що без електропостачання залишилися понад тисяча споживачів.

У ДТЕК уточнили, що йдеться про їхній об’єкт.

Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Удар по Конотопу

Зранку 8 червня прогриміли вибухи у Конотопі Сумської області під час атаки ударних безпілотників. За словами міського голови Артема Семеніхіна, місто атакували щонайменше трьома дронами.

Під удар потрапила цивільна забудова, зокрема багатоповерховий житловий будинок.

Через пошкодження мереж частина міста залишилася без світла.

— Половина міста без електроенергії, — повідомив міський голова.

Пізніше стало відомо, що під час вибухів у Конотопі постраждали четверо людей: дві жінки віком 71 та 41 рік, 44-річний чоловік та 8-річний хлопчик.

У дитини діагностували гостру реакцію на стрес.

Крім того, під час розбору завалів рятувальники знайшли тіло 78-річної жінки.

Атака на Харків

Ворожа атака на Харків почалася ще з вечора 7 червня. Спочатку в Київському районі зафіксували удар FPV-дрона, а вже вночі місто опинилося під новою хвилею атак ударних безпілотників.

Основний удар припав по Холодногірському району. Станом на ранок там зафіксували щонайменше сім влучань.

Відомо, що один із безпілотників влучив у логістичний хаб Укрпошти. Унаслідок удару будівля зазнала серйозних руйнувань.

У компанії заявили, що, попри пошкодження, роботу не зупиняють — доставка в місті продовжується, а клієнтам компенсують втрати у випадку знищення відправлень.

Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється.

Також під час обстрілу Харкова було пошкоджено депо №5 Нової пошти.

Влучання дрона в дах будівлі спричинило пожежу та часткове обвалення конструкцій.

Співробітники не постраждали, оскільки депо на момент атаки не працювало.

Наразі через пошкодження даху, сильне задимлення та ризик обвалів доступ до складського приміщення залишається обмеженим.

За попередньою інформацією, у приміщенні на момент влучання було 363 відправлення загальною вартістю близько 1 млн грн. Інформація щодо його стану наразі уточнюється.

Нова пошта також обіцяє компенсувати клієнтам оголошену вартість пошкоджених відправлень та повідомить деталі відшкодування.

Обстріли Дніпропетровщини

Протягом доби російські війська близько 40 разів атакували райони Дніпропетровської області.

Під ударами були Нікопольський, Синельниківський райони, а також Дніпро і Павлоград.

На Нікопольщині через обстріли виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, гаражі та автомобілі. Там постраждали четверо людей.

Найважчі травми дістала 70-річна жінка — її госпіталізували.

У Синельниківському районі пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, інфраструктура та транспорт.

У самому Дніпрі руйнувань зазнали об’єкти транспортної інфраструктури, кафе та житлова забудова.

У Павлограді пошкоджені офісна будівля та автомобілі.

Загалом впродовж ночі 8 червня українські військові знищили 16 російських безпілотників над областю.

Зеленський пояснив відкритий лист до Путіна

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому звернувся до російського диктатора у форматі відкритого листа.

В інтерв’ю Sky News він заявив, що такий формат був обраний свідомо — щоб зробити неможливим ігнорування української позиції.

За словами президента, це також спосіб донести сигнали не лише до російської влади, а й до суспільства РФ.

Зеленський зазначив, що Росія існує у викривленому інформаційному просторі, тому відкритий формат звернення є способом зробити позицію України максимально видимою.

Президент вкотре підтвердив готовність до особистої зустрічі з Путіним, якщо це справді наблизить припинення війни.

Результат переговорів у форматі Е3 – Україна

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини.

Разом із Кіром Стармером, Еммануелем Макроном та Фрідріхом Мерцом обговорювали фронт, зміцнення оборони та перспективи дипломатичного процесу.

Зеленський заявив, що оцінки України та партнерів щодо ситуації на полі бою збігаються.

За його словами, Росія не демонструє успіхів на фронті, однак Україна потребує подальшого посилення захисту від балістичних загроз.

Також сторони погодили координацію перед майбутніми самітами G7, НАТО та наступними міжнародними зустрічами.

До слова, сьогодні у президента України Володимира Зеленського запланована зустріч із королем Великої Британії Чарльзом III.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 566-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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