79‑річний іспанський функціонер Флорентіно Перес залишиться президентом мадридського Реала до 2030 року.

Про це повідомляє пресслужба Реала.

Перес виграв вибори президента Реала

Виборча комісія Реала повідомила, що після підрахунку 100% голосів, відданих особисто та поштою, кандидатура Флорентіно Переса перемогла на виборах президента та правління Реала.

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За нього віддали 21 741 голос, що становить 65%. Кандидатура на чолі з Енріке Рікельме набрала 11 814 голосів, що становить 35%.

Про проведення позачергових виборів президента Реала оголосили у травні на тлі критики через невдалий сезон Реала.

Команда завершила сезон-2025/26 без жодного трофея: вилетіла з Ліги чемпіонів на стадії чвертьфіналу, поступилася в боротьбі за чемпіонство в Ла Лізі та не виграла Кубок Короля і Суперкубок Іспанії.

Флорентіно Перес очолює Реал безперервно з 2009 року, а вперше став президентом клубу ще у 2000-му.

Іспанські ЗМІ заявляють, що після перемоги на виборах Переса Реал оголосить про призначення головним тренером команди Жозе Моурінью.

На перемогу Переса вже відреагував португальський фахівець, який зазначив: Так, Флорентіно Перес переміг. Звісно.

José Mourinho: “Yes, Florentino Pérez won. Of course”. pic.twitter.com/oWCRPj8iia — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2026

Для 63-річного тренера це стане другим етапом роботи в Реалі. Уперше Моурінью очолював вершкових у період 2010 до 2013 року. Разом із клубом він виграв чемпіонат Іспанії та Кубок Короля.

Під час передвиборчої кампанії Перес обіцяв запросити до команди Дензела Дюмфріса та Ібраїма Конате, а також спробувати оформити трансфер вінгера Баварії Майкла Олісе.

За час президентства Переса Реал вигравав сім разів Лігу чемпіонів, а загалом здобув 37 трофеїв.

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