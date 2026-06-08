Флорентіно Переса переобрали президентом Реала – на це відреагував Моурінью
- Флорентіно Перес переміг на виборах президента Реала з результатом 65% голосів.
- 79-річний функціонер очолюватиме мадридський клуб до 2030 року.
- Іспанські ЗМІ пов’язують переобрання Переса з можливим поверненням Жозе Моурінью до Реала.
79‑річний іспанський функціонер Флорентіно Перес залишиться президентом мадридського Реала до 2030 року.
Про це повідомляє пресслужба Реала.
Перес виграв вибори президента Реала
Виборча комісія Реала повідомила, що після підрахунку 100% голосів, відданих особисто та поштою, кандидатура Флорентіно Переса перемогла на виборах президента та правління Реала.
За нього віддали 21 741 голос, що становить 65%. Кандидатура на чолі з Енріке Рікельме набрала 11 814 голосів, що становить 35%.
Про проведення позачергових виборів президента Реала оголосили у травні на тлі критики через невдалий сезон Реала.
Команда завершила сезон-2025/26 без жодного трофея: вилетіла з Ліги чемпіонів на стадії чвертьфіналу, поступилася в боротьбі за чемпіонство в Ла Лізі та не виграла Кубок Короля і Суперкубок Іспанії.
Флорентіно Перес очолює Реал безперервно з 2009 року, а вперше став президентом клубу ще у 2000-му.
Іспанські ЗМІ заявляють, що після перемоги на виборах Переса Реал оголосить про призначення головним тренером команди Жозе Моурінью.
На перемогу Переса вже відреагував португальський фахівець, який зазначив: Так, Флорентіно Перес переміг. Звісно.
José Mourinho: “Yes, Florentino Pérez won. Of course”. pic.twitter.com/oWCRPj8iia
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2026
Для 63-річного тренера це стане другим етапом роботи в Реалі. Уперше Моурінью очолював вершкових у період 2010 до 2013 року. Разом із клубом він виграв чемпіонат Іспанії та Кубок Короля.
Під час передвиборчої кампанії Перес обіцяв запросити до команди Дензела Дюмфріса та Ібраїма Конате, а також спробувати оформити трансфер вінгера Баварії Майкла Олісе.
За час президентства Переса Реал вигравав сім разів Лігу чемпіонів, а загалом здобув 37 трофеїв.