Американський актор Тейлор Лотнер, відомий за роллю Джейкоба Блека у вампірській сазі Сутінки, та його дружина Тей (Тейлор) оголосили стать своєї майбутньої дитини.

Подружжя, яке чекає на первістка, поділилося особливим моментом у соцмережах.

Як пара дізналася стать дитини

Відео з моментом оголошення статі малюка 34-річний актор та його 29-річна дружина-медсестра записали в домашній атмосфері.

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Тей була одягнена у смугасту зелено-білу піжаму, а Тейлор підібрав образ у тон — зелену футболку та шорти для відпочинку.

У ролику подружжя сидить перед ноутбуком та входить до спеціального онлайн-порталу, де було зашифровано інформацію про стать майбутньої дитини.

Перед оголошенням результату система кілька разів інтригувала майбутніх батьків додатковими етапами перевірки, що додало інтриги моменту.

У результаті з’ясувалося, що у Тейлора та Тей народиться дівчинка.

— Наш маленький секрет тепер став вашим, — підписала відео дружина актора.

Відео швидко набрало популярність в Instagram, зібравши майже 425 тис. вподобань. Під дописом з’явилися сотні привітань від друзів, підписників та знаменитостей.

Серед них — і колеги Тейлора за культовою франшизою Сутінки. Зокрема, акторка Ніккі Рід (Розалі Каллен) написала, що з нетерпінням чекає можливості спостерігати за новим етапом у житті подружжя. Актор Келлан Латс (Еммет Каллен) зазначив, що батьківство — це найкраще, що може статися.

Також майбутніх батьків привітала Маккензі Фой, яка виконала роль Ренесмі Каллен у сазі.

Коли стало відомо про вагітність

Про майбутнє поповнення Тейлор і Тей повідомили два місяці тому. Тоді вони опублікували фотографії, на яких тримали знімок УЗД, та пожартували у підписі.

— Що може бути кращим за двох Тейлорів Лотнерів?

На День матері актор також присвятив дружині окремий допис. Він подякував усім матерям та зізнався, що з нетерпінням чекає моменту, коли зможе святкувати це свято разом із Тей уже як мамою їхньої дитини.

Історія кохання Тейлора і Тей

Пару познайомила рідна сестра актора, Макена. Тейлор і Тей офіційно підтвердили свої стосунки у соцмережах у 2018 році.

У листопаді 2021 року закохані оголосили про заручини. Пізніше актор розповідав, що ретельно готував освідчення: прикрасив місце великою кількістю квітів, свічок і спеціальною вивіскою, щоб влаштувати для неї сюрприз після робочого дня.

Весілля пари відбулося у листопаді 2022 року.

Джерело : Daily Mail

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