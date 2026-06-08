Наш маленький секрет: зірка Сутінків та його дружина оригінально оголосили стать дитини
- Стать майбутньої дитини подружжя дізналося через спеціальний онлайн-портал.
- Майбутніх батьків привітали колеги актора по франшизі Сутінки.
- Пара одружилася у листопаді 2022 року, дитина стане для них первістком.
Американський актор Тейлор Лотнер, відомий за роллю Джейкоба Блека у вампірській сазі Сутінки, та його дружина Тей (Тейлор) оголосили стать своєї майбутньої дитини.
Подружжя, яке чекає на первістка, поділилося особливим моментом у соцмережах.
Як пара дізналася стать дитини
Відео з моментом оголошення статі малюка 34-річний актор та його 29-річна дружина-медсестра записали в домашній атмосфері.
Тей була одягнена у смугасту зелено-білу піжаму, а Тейлор підібрав образ у тон — зелену футболку та шорти для відпочинку.
У ролику подружжя сидить перед ноутбуком та входить до спеціального онлайн-порталу, де було зашифровано інформацію про стать майбутньої дитини.
Перед оголошенням результату система кілька разів інтригувала майбутніх батьків додатковими етапами перевірки, що додало інтриги моменту.
У результаті з’ясувалося, що у Тейлора та Тей народиться дівчинка.
— Наш маленький секрет тепер став вашим, — підписала відео дружина актора.
Відео швидко набрало популярність в Instagram, зібравши майже 425 тис. вподобань. Під дописом з’явилися сотні привітань від друзів, підписників та знаменитостей.
Серед них — і колеги Тейлора за культовою франшизою Сутінки. Зокрема, акторка Ніккі Рід (Розалі Каллен) написала, що з нетерпінням чекає можливості спостерігати за новим етапом у житті подружжя. Актор Келлан Латс (Еммет Каллен) зазначив, що батьківство — це найкраще, що може статися.
Також майбутніх батьків привітала Маккензі Фой, яка виконала роль Ренесмі Каллен у сазі.
Коли стало відомо про вагітність
Про майбутнє поповнення Тейлор і Тей повідомили два місяці тому. Тоді вони опублікували фотографії, на яких тримали знімок УЗД, та пожартували у підписі.
— Що може бути кращим за двох Тейлорів Лотнерів?
На День матері актор також присвятив дружині окремий допис. Він подякував усім матерям та зізнався, що з нетерпінням чекає моменту, коли зможе святкувати це свято разом із Тей уже як мамою їхньої дитини.
Історія кохання Тейлора і Тей
Пару познайомила рідна сестра актора, Макена. Тейлор і Тей офіційно підтвердили свої стосунки у соцмережах у 2018 році.
У листопаді 2021 року закохані оголосили про заручини. Пізніше актор розповідав, що ретельно готував освідчення: прикрасив місце великою кількістю квітів, свічок і спеціальною вивіскою, щоб влаштувати для неї сюрприз після робочого дня.
Весілля пари відбулося у листопаді 2022 року.