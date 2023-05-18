Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Допомога від Червоного Хреста 2500 грн для ВПО: як отримати
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Світові новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Потрібно більше тиску на РФ: Зеленський про загибель дитини на Херсонщині

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Сьогодні російський обстріл української Херсонщини забрав життя ще однієї дитини. РФ посилила обстріли Сумщини, Чернігівської області, Дніпропетровщини, Запорізької області, Донбасу – це доводить, що потрібно ще більше консолідації світу для тиску на Росію.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками 448 доби війни, коментуючи загибель п’ятирічного хлопчика у Зеленівці, якого батько на руках приніс до лікарні.

– Його звали Всеволод. У липні йому мало б виповнитися шість років. Мої співчуття рідним і близьким! Це був черговий артилерійський удар терористів. Люди просто були на вулиці біля звичайного магазину, – розповів очільник держави.

Президент вважає, що потрібно ще більше консолідації світу для тиску на Росію, ще більше сили для наших воїнів, щоб знищувати кожну позицію терористів, ще більше підтримки для наших людей, щоб рятувати життя, повертати безпеку для наших міст і сіл.

На основі саме консолідації Україна буде й надалі обмежувати можливості держави-терориста продовжувати агресію та збільшувати наші можливості повертати справедливість, звільняти українську землю та рятувати наших людей, наголосив Зеленський.

Читайте також
Розробляли гіперзвукові ракети: у Росії за держзраду арештували трьох вчених
Потрібно більше тиску на РФ: Зеленський про загибель дитини на Херсонщині

Війна в Україні, Війна на Донбасі, Володимир Зеленський, Ракетні удари Росії, Херсонська область, Херсонщина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Харкові невдовзі після оголошення тривоги пролунали вибухи
Вибух
Вибухи в Одеській і Херсонській областях: 449-й день війни
Потрібно більше тиску на РФ: Зеленський про загибель дитини на Херсонщині
Один на одному лежить: полонений вагнерівець розповів про загиблих окупантів під Бахмутом
Потрібно більше тиску на РФ: Зеленський про загибель дитини на Херсонщині
Чехія позбавила РФ права на безкоштовне користування земельними ділянками
Чехія, Прага
Шанс отримати Mercedes за донат на дрон: українські військові оголосили про розіграш
Потрібно більше тиску на РФ: Зеленський про загибель дитини на Херсонщині
Відео
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію

Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.

Тетяна Забожко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (17.05.2023)
Потрібно більше тиску на РФ: Зеленський про загибель дитини на Херсонщині
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (17.05.2023)
Потрібно більше тиску на РФ: Зеленський про загибель дитини на Херсонщині
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (17.05.2023)
Потрібно більше тиску на РФ: Зеленський про загибель дитини на Херсонщині
Євробачення 2023: у скільки обійшлася організація конкурсу Україні
Николай Чернотицкий
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь