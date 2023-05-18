Потрібно більше тиску на РФ: Зеленський про загибель дитини на Херсонщині

Сьогодні російський обстріл української Херсонщини забрав життя ще однієї дитини. РФ посилила обстріли Сумщини, Чернігівської області, Дніпропетровщини, Запорізької області, Донбасу – це доводить, що потрібно ще більше консолідації світу для тиску на Росію.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками 448 доби війни, коментуючи загибель п’ятирічного хлопчика у Зеленівці, якого батько на руках приніс до лікарні.

– Його звали Всеволод. У липні йому мало б виповнитися шість років. Мої співчуття рідним і близьким! Це був черговий артилерійський удар терористів. Люди просто були на вулиці біля звичайного магазину, – розповів очільник держави.

Президент вважає, що потрібно ще більше консолідації світу для тиску на Росію, ще більше сили для наших воїнів, щоб знищувати кожну позицію терористів, ще більше підтримки для наших людей, щоб рятувати життя, повертати безпеку для наших міст і сіл.

На основі саме консолідації Україна буде й надалі обмежувати можливості держави-терориста продовжувати агресію та збільшувати наші можливості повертати справедливість, звільняти українську землю та рятувати наших людей, наголосив Зеленський.

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