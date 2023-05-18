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Світові новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Угорщина блокуватиме допомогу ЄС Україні й надалі: Сіярто пояснив причину

Угорщина блокуватиме допомогу ЄС Україні й надалі: Сіярто пояснив причину
Фото: Getty Images

Угорщина продовжить блокувати транш фінансової допомоги ЄС Україні у розмірі €500 млн та не підтримає подальші санкції проти країни-агресора Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто у коментарі іноземним журналістам.

Зокрема, рішення пов’язане з тим, що найбільший кредитор Угорщини OTP Bank потрапив в український список компаній, які досі ведуть бізнес на території Росії та продовжують фінансувати війну.

– Поки Україна зберігає OTP у списку міжнародних спонсорів війни, ми не можемо підтримувати рішення, що вимагають нових економічних і фінансових жертв з боку Європейського Союзу і держав-членів. Те ж саме стосується санкцій, – заявив очільник угорського МЗС.

Петер Сіярто звинуватив Україну в нібито обмеженні прав етнічних угорців та згадав публікації в ЗМІ, де нібито керівництво держави обговорювало підрив трубопроводу Північний потік, яким з Росії в Угорщину доставляється нафта.

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Джерело: Bloomberg
Європейський Союз, Війна в Україні, Санкції проти Росії, Угорщина, Україна-Угорщина
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