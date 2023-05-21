У Німеччині розслідують отруєння двох російських опозиціонерів – ЗМІ

У Німеччині поліція розслідує можливе отруєння російської журналістки та ще однієї активістки після того, як вони відвідали конференцію російської опозиції у Берліні наприкінці квітня.

Про це пише фінське видання Yle.

Зазначається, що конференцію організував колишній російський олігарх Михайло Ходорковський, який проживає в еміграції.

Імена, стать чи вік постраждалих не вказують. Однак зазначають, що журналіст нещодавно залишив Росію, а активіст є лідером неурядової організації та вже протягом десяти років живе у Сполучених Штатах.

Ці дані збігаються з інформацією російського видання Агентство, яке писало про можливе отруєння російської журналістки, ім’я якої не називають, а також голови фонду Вільна Росія Наталії Арно, яка живе у США впродовж 10 років.

Обидві жінки 29 та 30 квітня брали участь у конференції, яку організував Ходорковський.

Також повідомляється, що після конференції, незадовго до появи симптомів, Арно виявила, що двері до її готельного номера у Празі були відчинені, а в приміщенні відчувався сторонній запах, схожий на “аромат дешевих парфумів”. Наступного ранку вона вилетіла до США та звернулася до лікарні. За даними Агентства, ФБР почало розслідування.

Загадкові отруєння російських опозиціонерів

За останні роки на представників російської опозиції за кордоном було здійснено кілька нападів з отруєнням. Однак Росія свою причетність заперечує.

У 2006 році в Лондоні радіоактивним полонієм-210 був отруєний колишній співробітник КДБ і ФСБ Олександр Литвиненко, який звинуватив російську спецслужбу в незаконній діяльності.

ГРУ, за даними британської влади, стоїть за отруєнням в Англії Сергія Скрипаля та його доньки Юлії 2018 року.

Главу ФБК Олексія Навального отруїли, ймовірно, співробітники ФСБ у серпні 2020 року, після чого він проходив тривале лікування і реабілітацію в Німеччині.

Політик і журналіст Володимир Кара-Мурза-молодший пережив дві спроби замаху – у 2015 і 2017 роках, коли його госпіталізували із симптомами важкого отруєння.

З такими самими симптомами у важкому стані у 2018 році був госпіталізований художник-акціоніст і видавець Медіазони Петро Верзилов, а у 2019 році – письменник Дмитро Биков.

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