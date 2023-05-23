Може розпочатися ще більший саботаж: Мусієнко про події в Бєлгородській області РФ

Російський державний кордон дуже погано охороняється. Громадяни РФ прагнуть іншого майбутнього своїй країні, яка не вестиме агресивні імперські війни проти сусідніх держав.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Те, що було продемонстровано, відверто свідчить, що російський кордон охороняється дуже погано, якщо не сказати, що не охороняється зовсім, адже ми побачили, що є проникнення фактично російського добровольчого корпусу Легіону Свободи Росії та організацій, що складаються з громадян РФ, які бачать інше майбутнє своєї країни.

Тобто майбутнє країни, яка не вестиме агресивні імперські війни, і займатиметься іншими речами, зокрема, внутрішньо-політичними й економічними, а не просто матиме агресивні претензії до своїх сусідів, – наголосив аналітик.

Олександр Мусієнко припускає, що серед громадян РФ може розпочатися ще більший саботаж, спрямований на створення опозиційних військових рухів.

– І вони реалізували це завдання. Я думаю та допускаю, що це відбувається, мабуть, через те, що є певний саботаж і серед можливих прихильників цих організацій у Росії, які фактично саботують певні завдання та функції з охороною державного кордону, і приєднуються до таких опозиційних військових рухів, – наголосив Мусієнко.

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