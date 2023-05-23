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Світові новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Може розпочатися ще більший саботаж: Мусієнко про події в Бєлгородській області РФ

Може розпочатися ще більший саботаж: Мусієнко про події в Бєлгородській області РФ
Фото: Факти ICTV

Російський державний кордон дуже погано охороняється. Громадяни РФ прагнуть іншого майбутнього своїй країні, яка не вестиме агресивні імперські війни проти сусідніх держав.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Те, що було продемонстровано, відверто свідчить, що російський кордон охороняється дуже погано, якщо не сказати, що не охороняється зовсім, адже ми побачили, що є проникнення фактично російського добровольчого корпусу Легіону Свободи Росії та організацій, що складаються з громадян РФ, які бачать інше майбутнє своєї країни.

Тобто майбутнє країни, яка не вестиме агресивні імперські війни, і займатиметься іншими речами, зокрема, внутрішньо-політичними й економічними, а не просто матиме агресивні претензії до своїх сусідів, – наголосив аналітик.

Олександр Мусієнко припускає, що серед громадян РФ може розпочатися ще більший саботаж, спрямований на створення опозиційних військових рухів.

– І вони реалізували це завдання. Я думаю та допускаю, що це відбувається, мабуть, через те, що є певний саботаж і серед можливих прихильників цих організацій у Росії, які фактично саботують певні завдання та функції з охороною державного кордону, і приєднуються до таких опозиційних військових рухів, – наголосив Мусієнко.

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Бєлгород, Війна в Україні, Громадянство РФ, Олександр Мусієнко, Росія
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