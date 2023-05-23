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Світові новини
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Винищувачі F-16 не змінять кардинально ситуацію у війні РФ проти України – Пентагон

Винищувачі F-16 не змінять кардинально ситуацію у війні РФ проти України – Пентагон
Фото: Getty Images

Постачання винищувачів F-16 для України – це важливий крок у середньостроковій перспективі, однак, імовірно, надання цих літаків не змінить кардинально ситуацію у повномасштабній війні Росії.

Про це заявив міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл під час розмови з журналістами Defense Writers Group у Вашингтоні.

На його думку, передавання F-16 ЗСУ нібито допоможе створити проміжні можливості, яких поки що немає, проте кардинально ситуація не зміниться. Він пояснив свою заяву твердженням, що наразі авіаційна сила не була вирішальним фактором у жодній війні.

– F-16 допоможуть українцям, але не змінять баланс докорінно, – вважає американський міністр.

Френк Кендалл зазначив, що потрібно щонайменше кілька місяців для з’ясування багатьох подробиць, коментуючи ймовірні терміни надання сучасних винищувачів Україні.

Водночас американський міністр наголосив, що США мали значно вищі пріоритети у наданні допомоги Україні, тому не починали передавання цих літаків раніше.

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Джерело: Голос Америки
Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Пентагон, Україна-США
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