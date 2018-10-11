Синод Вселенського патріархату визнав анексію Київської Митрополії у 1686 році незаконною.

Синод Вселенського патріархату визнав незаконною анексію Київської Митрополії Російською Церквою у 1686 році, повідомив речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря у Facebook. Це робить УПЦ КП канонічною церквою.

– Відразу з кількох джерел надійшла інформація про два очікуваних рішення Синоду Вселенського Патріархату. Про задоволення апеляції Патріарха Філарета (а також апеляції митрополита Макарія). Про визнання незаконною анексії Київської Митрополії Російською Церквою у 1686 році, – написав Зоря.

В свою чергу, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив у своїй колонці в Українській правді, що українська церква де юре ніколи не припиняла бути канонічною територією Вселенського Патріархату.

– У 1686 році Константинополь своєю Грамотою про надання передав Патріархові Московському тільки право рукопокладати Митрополитів Київських. Таке рішення було зумовлене економічними причинами та тодішньою складною безпековою ситуацією в регіоні й вважалося тимчасовим… Однак Московський Патріархат ніколи не дотримувався цих умов і здійснив незаконне приєднання та поглинання Української церкви. Константинополь через несприятливі історичні умови змушений був проявляти терпимість і мовчати, проте ніколи не відмовлявся від своїх прав, – сказав Клімкін.

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До слова, Вселенський патріарх зняв анафему з патріарха Української православної церкви Київського патріархату Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія.