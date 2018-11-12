За даними в.о. заступника голови ДФС України Євгена Бамбізова, на ринку первинної житлової нерухомості існує прошарок учасників, які уникають належного державного контролю та оптимізують сплату податків, оскільки виходять на ринок як фізособи, що зводять житло для власних потреб.

В той же час обсяги будівництва та продажу житла у таких забудовників конкурують з обсягами будівельних компаній: йдеться про мільйони квадратних метрів та мільярдні обороти.

– ДФС звернула увагу на дві з половиною тисячі фізосіб, які для себе набудували та продали майже 3,5 млн квадратних метрів житла. Це понад 12 тис. об єктів з понад 40 тис. квартир. Причому, 88 фізосіб виявилися власниками 50 й більше об’єктів,- повідомив Євген Бамбізов.

Він навів приклад: сімейство, що роками будує під Києвом, протягом цих років тримало у своїй власності більше 3 тис. об’єктів нерухомого майна. Сума доходів від проданих вже 1 763 об’єктів складає понад 1,5 млрд грн.

Податківець розповів деталі, яким чином будівельникам-фізособам вдавалось роками тримати масштабний бізнес, не сплачуючи при цьому податки в повному обсязі та наражаючи на небезпеку покупців житла:

– Отримується приваблива земельна ділянка (яким чином фізособі її надають – велике питання до місцевої влади). Потім власник землі залучає компанію-забудовника (вже юридичну особу), з якою укладається договір генпідряду. Та огороджує ділянку зеленим парканом, наймає робочих (здебільшого – нелегально, без оформлення трудових відносин), від свого імені вивішує паспорт новобудови й відкриває відділ продажу. Людям пропонується придбати майнові права на майбутню нерухомість. Якої якості буде те житло та чи не стане небезпечним для мешканців – ці питання на тлі надто привабливих цін автоматично опускаються. Процес пішов. Будівництво зазвичай ведеться жваво – ніхто й оговтатись не встигне, а в новобудові вже роздали ключі. Крапка. Недопродані квартири у введеному до експлуатації будинку реалізуються укладанням договорів купівлі-продажу нерухомого майна у нотаріуса. Знову ж таки, продаж – від імені фізичної особи – власника. При цьому вартість об’єкту, що фіксується по договору, суттєво занижується.

Будівельники-фізособи, що будують у значних масштабах, створюють на ринку атмосферу нездорову конкуренцію, адже – користуючись своїм статусом – вони суттєво заощаджують під час будівництва. Фізична особа має значно менші витрати при сплаті податкових зобов’язань, ніж юридична особа – компанія-забудовник.

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– І на етапі будівництва, й на етапі продажу вже введених квадратних метрів фізична особа сплачує державі лише податок на доходи фізосіб (5%) та військовий збір (1,5%). Тобто загалом – 6,5%. В той час як юридична особа – компанія-забудовник – повинна сплатити податок на прибуток (18%), єдиний соціальний внесок (22%) та ПДВ (20%). Разом – 60%. Ось і відповідь, чому новобудови можуть відрізнятись за ціною в рази. А також – за якістю, – пояснює Євген Бамбізов.

Він повідомив, що ДФС розпочинає перевірку забудовників-фізосіб, що мають великі обсяги.

– Переконаний: шахраям, які ошукують державу, руйнують ринок і наражають на небезпеку покупців “житла з-під поли”, не місце у будівельному бізнесі. Якщо ми маємо на увазі чесний бізнес, що працює за європейськими стандартами, – наголосив податківець.

Нагадаємо, Олександра Власова призначено виконувачем обов’язки голови Державної фіскальної служби за результатами конкурсу.