Зміна розрахункового періоду на чотиритижневий привернула увагу АМКУ до трійки найбільших операторів України.

Проти Київстар,Vodafone Україна і lifecell Антимонопольний комітет відкрив справу, угледівши те, що оператори порушили законодавство про захист від недобросовісної конкуренції. Йдеться про зміну розрахункового періоду за послуги мобільного зв’язку з місячного на чотиритижневий.

За словами уповноваженого комітету Марії Процишен, оператори пояснили, що абонентська плата (в законодавстві розрахунковий період місяць) у правовому полі відрізняється від поняття плати за послугу.

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Проте, в АМКУ відзначають, що внутрішня термінологія в документах операторів згадує саме “абонентську плату”, через що і було прийнято рішення про відкриття справи.

Київстар

Пакетний тарифний план – тарифний план, що передбачає наявність абонентної плати. Тарифний план – сукупність пропозицій, запропонованих споживачеві оператором щодо вартості, умов та обсягу надання певних послуг. Абонентна плата – фіксований платіж, який встановлюється оператором за доступ до мережі та\або до однієї чи декількох послуг та стягується незалежно від факту отримання послуг.

Vodafone

Тарифний план – сукупність пропозицій оператора, запропонована абонентові щодо вартості, умов, та обсягу надання певних послуг. Розрахунковий період – один календарний місяць, протягом якого абоненту надається послуга. Початком періоду є момент фактичного підключення абонента або списання абонплати за послугу.

lifecell

Вартість пакета послуг – вартість телекомунікаційних послуг, що нараховуються за відповідним пакетом послуг для користування на певний період. Тарифний план – сукупність пропозицій, запропонованих споживачеві оператором, щодо вартості, умов та обсягу надання певних послуг.

Факти ICTV чекають на коментарі прес-служб операторів.

Нагадаємо, через зменшення операторами терміну дії низки тарифних планів українцям доведеться оплачувати послуги 13 разів на рік.