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У чому купатися на Водохреща 2019

Занурення в крижану воду є основною традицією на Водохреща. В якому одязі потрібно купатися в ополонці 19 січня – розповідають Факти ICTV.

Купання на Водохреща

Всі знають, що перед купанням на Водохреща потрібно тричі перехреститися і зануритися зі словами: В ім’я Отця і Сина, і Святого Духа!

Православні українці вірять, що цей обряд позбавить їх від хвороб на цілий рік.

Читайте: Кому не можна купатися на Водохреща

У чому купатися на Водохреща

Для купання в ополонці жінкам знадобиться купальник, а чоловікам – плавки, махровий рушник і халат, а також комплект сухого одягу.

Подумайте також про зручне і не слизьке взуття, щоб не йти по льоду босоніж. Це можуть бути черевики, товсті вовняні шкарпетки або ж спеціальні гумові тапочки.

Після купання потрібно злегка розтерти тіло махровим рушником і надіти сухий одяг.

Раніше Факти ICTV писали про 10 найголовніших помилок під час купання на Водохреща.

Фото: Yaroslav Veretin | Dreamstime.com

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