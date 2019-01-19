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Водохреща 2019: як політики та зірки купалися у крижаних ополонках

Сьогодні, 19 січня, православні християни відзначають одне з найбільших свят у календарі – Водохреща. Політики та зірки не залишалися осторонь і пірнали у крижані ополонки. Факти ICTV зібрали найцікавіші фото та відео.

Водохреща 2019: як політики та зірки купалися у крижаних ополонках

На Водохреща традиційно православні християни занурюються в ополонки та вірять, що це допомагає змити гріхи та зарядитися здоров’ям на цілий рік.

Читайте: Водохреща 2019: як українці занурюються в ополонки (ОНЛАЙН)

Ми зібрали фото та відео українських політиків та зірок шоу-бізнесу, які не залишися осторонь цієї традиції.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, яка історія і традиції Водохреща.

Фото:  babaslavkanadezhda_matveeva_nadya

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