Сьогодні, 19 січня, православні християни відзначають одне з найбільших свят у календарі – Водохреща. Політики та зірки не залишалися осторонь і пірнали у крижані ополонки. Факти ICTV зібрали найцікавіші фото та відео.
На Водохреща традиційно православні християни занурюються в ополонки та вірять, що це допомагає змити гріхи та зарядитися здоров’ям на цілий рік.
Читайте: Водохреща 2019: як українці занурюються в ополонки (ОНЛАЙН)
Ми зібрали фото та відео українських політиків та зірок шоу-бізнесу, які не залишися осторонь цієї традиції.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, яка історія і традиції Водохреща.
Фото: babaslavka, nadezhda_matveeva_nadya
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