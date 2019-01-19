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Водохреща 2019: як українці занурюються в ополонки (ОНЛАЙН)

Сьогодні, 19 січня, православні християни та греко-католики відзначають Хрещення Господнє. У цей день вода набуває цілющих властивостей. Факти ICTV ведуть онлайн-трансляцію з фото і відео, як українці стрибають в ополонки.

Водохреща 2019

В Україні у переддень свята облаштувала спеціальні місця для купання на Водохреща.

Після церковної служби відбуваються урочисті процесії, де освячують ополонки на водоймах.

Тому на Водохресний вечір (ніч з 18 на 19 січня) та сьогодні багато віруючих занурюються в цілющу воду.

Читайте: Без алкоголю і гумового взуття: правила купання на Водохреще

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, яка історія і традиції Водохреща.

Українці стрибають в ополонки: онлайн-трансляція 

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