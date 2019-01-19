Сьогодні, 19 січня, православні християни та греко-католики відзначають Хрещення Господнє. У цей день вода набуває цілющих властивостей. Факти ICTV ведуть онлайн-трансляцію з фото і відео, як українці стрибають в ополонки.
В Україні у переддень свята облаштувала спеціальні місця для купання на
. Водохреща
Після церковної служби відбуваються урочисті процесії, де освячують ополонки на водоймах.
Тому на Водохресний вечір (ніч з 18 на 19 січня) та сьогодні багато віруючих занурюються в цілющу воду.
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Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, яка
. історія і традиції Водохреща
VIDEO
Українці стрибають в ополонки: онлайн-трансляція
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