Без алкоголю і гумового взуття: правила купання на Водохреще

До занурення у крижану воду треба ставитись виважено, наголошують лікарі. З купанням важливо не переборщити: у воду заходити максимум на 10 секунд, а занурюватись – не більше трьох разів. І жодного алкоголю ні до, ні після купання. А ще – варто проконсультуватися з лікарем. Бо для людей, які мають хронічні захворювання і слабкий організм, крижана купіль може бути небезпечною.

У Черкасах чотири облаштованих місця для занурення. Біля кожного чергуватимуть рятувальники, водолази та медики.

Читайте: Водохреща 2019: де купатися у Києві (КАРТА)

Рятувальники радять обережно заходити у воду і не користуватися гумовим взуттям. Якщо раптом впали у воду чи провалилися – намагайтеся перевернутись на бік на твердій кризі і встати.

Готуючись до свята, варто не забувати про душу, нагадують священики. Цього дня важливо прийти до храму. Також із вірою варто пити освячену воду та занурюватись. Лише так можна оздоровитись.

До слова, коли купатися на Водохреща.

Опубліковано Cічень, 18 в 21:46



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.