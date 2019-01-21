Народний депутат, кандидат у президенти України Юрій Дерев’янко, вимагає припинити перевірки підприємців до проведення ліберальної податкової реформи.

Верховна Рада має ухвалити закон № 9481 про припинення перевірок малого і середнього бізнесу до проведення справжньої ліберальної податкової реформи.

Про це заявив один з лідерів партії ВОЛЯ, народний депутат, кандидат у президенти України Юрій Дерев’янко, який є автором відповідного законопроекту.

Він зазначив, що з початку року в Україні припинив діяти мораторій на проведення державних перевірок усіх господарюючих суб’єктів, який діяв з 2014 року.

– Фактично з 1 січня в Україні почався новий етап, коли до підприємців може прийти будь-який орган, фіскальний в тому числі, і почати перевірку з будь-якого питання. Одразу підприємці відчули цей шалений тиск по всій країні, – констатував Дерев’янко.

Він повідомив, що разом з підприємцями та представниками партії ВОЛЯ розробив законопроект 9481 про продовження мораторію на проведення перевірок до того часу, поки в Україні не відбудеться справжня, реальна податкова реформа.

Дерев’янко вважає, що ліберальна податкова реформа має полягати у скороченні кількості і розміру податків, щоб фіскальний тиск на ВВП був не 43%, як зараз, а принаймні 30% для початку, щоб всі могли чесно сплачувати податки, а фіскальна служба не використовувала свої повноваження для грабежу підприємців та отримання хабарів.

– Саме законопроект 9481 впроваджує мораторій на проведення перевірок, а також норму, яка передбачає, що не менше 1% від загального обсягу видатків державного бюджету держава має спрямовувати на підтримку малого і середнього бізнесу. Щоб дати шанс малому і середньому бізнесу, як основі середнього класу в Україні розвиватись, а не нищити його, – підкреслив Дерев’янко.

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Адвокат, громадський діяч, підприємець, активіст ВОЛІ та співавтор законопроекту Семен Кривонос повідомив, що якщо в минулому році було проведено 27 тисяч перевірок, то зараз вже заплановано більше 140 тисяч.

– Хвиля перетворилась на цунамі, яке знесе малий і середній бізнес. Держпраці встановлює абсолютно неприпустимі розміри штрафів, які накладаються на підприємців. Це мільйони гривень. Непоодинокі випадки, коли у власників невеликих кафе штрафи по 600-700 тисяч гривень. Це абсолютний нонсенс, – обурився Кривонос.

Він також наголосив на можливій корупційній складовій під час перевірок.

– Де гарантії того, що перевіряючий прийде і не конвертує це не просто у штраф, а у черговий хабар? Тому ми вимагаємо зупинити ці податкові репресії і ввести повну заборону на перевірки до того часу, поки не будуть зроблені справжні ліберальні реформи, а не косметичні, які робляться для піару, – заявив Кровонос.

Нагадаємо, 17 січня Юрій Дерев’янко зареєстрував законопроект 9481 про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання підприємництва та тимчасової заборони перевірок як форми тиску на бізнес.