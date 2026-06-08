Робота поліцейського пов’язана з постійним ризиком, високою відповідальністю та значним навантаженням. Саме тому в Україні активно обговорюють зміни до законодавства, які мають переглянути підходи до грошового забезпечення поліцейських та закріпити справедливі умови оплати їхньої праці.

Чи будуть підвищувати зарплати поліцейським, читайте в нашому матеріалі.

Чи підвищать поліцейським в Україні зарплати у 2026 році

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував народним депутатам ухвалити в другому читанні законопроєкт №6506-1, який передбачає комплексне оновлення підходів до оплати праці поліцейських.

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Документ, який перебуває на розгляді парламенту ще з 2022 року, може стати основою для перегляду чинної системи грошового забезпечення правоохоронців. Його головна мета — підвищити соціальний захист працівників поліції, зробити службу більш привабливою та забезпечити належний рівень матеріального забезпечення в умовах воєнного стану.

Після кількох років перебування у Верховній Раді законопроєкт отримав новий імпульс. У березні 2025 року парламент підтримав його в першому читанні та направив на доопрацювання. Після внесення необхідних змін профільний комітет рекомендував винести документ на остаточне голосування.

У разі ухвалення закон внесе зміни до статті 94 закону України Про Національну поліцію.

Підвищення зарплат поліцейським у 2026 році: що пропонують змінити

Документ передбачає закріплення на рівні закону чітких гарантій грошового забезпечення поліцейських.

Оплата праці має:

забезпечувати нормальні матеріальні умови для служби;

враховувати складність, інтенсивність і небезпечність роботи;

стимулювати фахівців до якісної служби;

сприяти залученню та утриманню кваліфікованих кадрів.

Розмір грошового забезпечення пропонують і надалі визначати з урахуванням посади, спеціального звання, стажу служби, умов роботи, рівня кваліфікації та наявності наукового ступеня чи вченого звання.

Із чого складається зарплата поліцейського

Згідно з проєктом, грошове забезпечення містить:

посадовий оклад;

доплату за спеціальне звання;

надбавку за вислугу років;

доплату за доступ до державної таємниці;

доплату за науковий ступінь або вчене звання;

премію (не більше 30% посадового окладу).

При цьому планують підвищення зарплат поліцейським у 2026 році. Посадовий оклад пропонують встановити не нижче 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня відповідного року. Виняток — курсанти профільних навчальних закладів.

Окремо прописано щомісячну надбавку за вислугу років, від 5% посадового окладу при стажі 1–2 роки до 50% для поліцейських зі стажем понад 25 років.

Для поліцейських, які тимчасово служать за межами України, зберігається виплата грошового забезпечення в гривні, а також передбачається додаткова винагорода в іноземній валюті. Ті, хто відряджений до інших органів чи установ, отримують оплату з урахуванням посади за місцем відрядження.

На думку розробників, оновлення системи оплати праці має посилити кадровий потенціал поліції та підвищити престиж служби. Також законодавчі зміни покликані створити більш прозорий механізм нарахування виплат і забезпечити правоохоронцям стабільніші соціальні гарантії.

Остаточне рішення щодо законопроєкту №6506-1 тепер має ухвалити Верховна Рада під час розгляду документа у другому читанні.

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