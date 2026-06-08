Уряд представив народним депутатам концепцію майбутньої пенсійної реформи під час засідання Ради коаліції. Законопроєкт планують внести на розгляд парламенту не пізніше осені.

Про це повідомила нардепка від Слуги народу Ольга Василевська-Смаглюк.

Пенсійна реформа: що відомо

За словами депутатки, реформа передбачає запровадження гарантованого мінімального рівня пенсійної виплати та скорочення різниці між найнижчими і найвищими пенсіями.

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Згідно з концепцією, пенсія складатиметься з двох частин: базової, яку фінансуватиме держава, та страхової, розмір якої залежатиме від трудового стажу і сплачених внесків.

Крім того, уряд пропонує поступово переводити спеціальні пенсії до системи професійних пенсійних програм, а також розвивати механізми добровільного пенсійного накопичення.

— У Мінекономіки логіку реформи передусім бачать у перерозподілі коштів всередині системи. За рахунок запровадження базової частини розраховують прибрати ефект, який спостерігаємо зараз, коли виплата знецінюється через три роки після виходу на пенсію. У той час, як нові пенсіонери отримують значно вищі виплати, маючи аналогічний стаж та зарплату, — зазначила Ольга Василевська-Смаглюк.

Під час обговорення учасники Ради коаліції також порушили низку проблемних питань, серед яких так звані елітні пенсії окремих категорій громадян та розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ).

За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити роботу над законопроєктом і прискорити процес його погодження перед внесенням до Верховної Ради, наголосила нардепка.

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